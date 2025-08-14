Как правильно обрезать яблоню летом 2025, чтобы стимулировать плодоношение — советы садоводам

Урожай яблок на дереве и обрезка плодового дерева в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый опытный садовод знает, что летом надо обязательно обрезать яблоню, чтобы стимулировать активное плодоношение в следующем сезоне. Узнайте, как это правильно делать, чтобы не навредить плодовому дереву и гарантированно собрать хороший урожай фруктов в будущем.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Обрезка яблонь летом не только помогает сформировать красивую крону на дереве, но и способствует обильному урожаю яблок в будущем. Поэтому эту процедуру нужно проводить должным образом. Чтобы не допустить ошибки, следует знать определенные правила.

Опытные дачники объяснили, как правильно проводить обрезку этого плодового дерева в саду в летнее время года.

Спелые яблоки на плодовом дереве в саду. Фото: Decorexpro

Как обрезать яблони в саду летом 2025 года

Садоводы с опытом рекомендуют удалять все ветки, которые не нужны плодовому дереву. Речь идет о побегах, на которых уже не прогнозируется урожай. Это важно для того, чтобы все освободившиеся питательные элементы пошли в плодовые почки, которые уже появились на яблоне.

Удалите полностью вертикальные побеги, особенно те, длина которых составляет более 30 сантиметров. Дело в том, что эти побеги уже не будут больше давать плодов и отбирают у дерева все питание, которое нужно для будущего урожая.

Ветки, которые растут почти горизонтально, обрежьте до 30 сантиметров на внешнюю почку. Если на дереве есть вертикальный побег, а рядом с ним растет горизонтальный со сформированной почкой, переведите на горизонтальный.

Так вы отведете ветку в сторону, чтобы расширить крону яблони и сохранить питание на дереве.

Процедура обрезки яблони в саду. Фото: Pinterest

Куда девать ветки яблони после обрезки

Не выбрасывайте ветви яблони после обрезки, ведь их можно использовать как мульчу. Для этого измельчите их, чтобы улучшить структуру почвы и, в то же время, удержать влагу. Также можете отправить эти ветки на компост, а затем им подкормить растения на огороде или в саду.

