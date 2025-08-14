Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Обрезка яблони летом 2025 — как это правильно делать

Обрезка яблони летом 2025 — как это правильно делать

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 22:33
Как правильно обрезать яблоню летом 2025, чтобы стимулировать плодоношение — советы садоводам
Урожай яблок на дереве и обрезка плодового дерева в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый опытный садовод знает, что летом надо обязательно обрезать яблоню, чтобы стимулировать активное плодоношение в следующем сезоне. Узнайте, как это правильно делать, чтобы не навредить плодовому дереву и гарантированно собрать хороший урожай фруктов в будущем.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Реклама
Читайте также:

Обрезка яблонь летом не только помогает сформировать красивую крону на дереве, но и способствует обильному урожаю яблок в будущем. Поэтому эту процедуру нужно проводить должным образом. Чтобы не допустить ошибки, следует знать определенные правила.

Опытные дачники объяснили, как правильно проводить обрезку этого плодового дерева в саду в летнее время года.

Яблоки
Спелые яблоки на плодовом дереве в саду. Фото: Decorexpro

Как обрезать яблони в саду летом 2025 года

Садоводы с опытом рекомендуют удалять все ветки, которые не нужны плодовому дереву. Речь идет о побегах, на которых уже не прогнозируется урожай. Это важно для того, чтобы все освободившиеся питательные элементы пошли в плодовые почки, которые уже появились на яблоне.

Удалите полностью вертикальные побеги, особенно те, длина которых составляет более 30 сантиметров. Дело в том, что эти побеги уже не будут больше давать плодов и отбирают у дерева все питание, которое нужно для будущего урожая.

Ветки, которые растут почти горизонтально, обрежьте до 30 сантиметров на внешнюю почку. Если на дереве есть вертикальный побег, а рядом с ним растет горизонтальный со сформированной почкой, переведите на горизонтальный.

Так вы отведете ветку в сторону, чтобы расширить крону яблони и сохранить питание на дереве.

Обрезка яблони
Процедура обрезки яблони в саду. Фото: Pinterest

Куда девать ветки яблони после обрезки

Не выбрасывайте ветви яблони после обрезки, ведь их можно использовать как мульчу. Для этого измельчите их, чтобы улучшить структуру почвы и, в то же время, удержать влагу. Также можете отправить эти ветки на компост, а затем им подкормить растения на огороде или в саду.

Напомним, мы писали о том, почему яблоки на дереве не растут или осыпаются.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя выращивать рядом с яблоней в саду.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле яблони в саду для улучшения урожая.

деревья советы сад яблоня плодовые деревья
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации