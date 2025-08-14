Как правильно обрезать яблоню летом 2025, чтобы стимулировать плодоношение — советы садоводам

Обрезка яблони летом 2025 — как это правильно делать
Каждый опытный садовод знает, что летом надо обязательно обрезать яблоню, чтобы стимулировать активное плодоношение в следующем сезоне. Узнайте, как это правильно делать, чтобы не навредить плодовому дереву и гарантированно собрать хороший урожай фруктов в будущем.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Обрезка яблонь летом не только помогает сформировать красивую крону на дереве, но и способствует обильному урожаю яблок в будущем. Поэтому эту процедуру нужно проводить должным образом. Чтобы не допустить ошибки, следует знать определенные правила.
Опытные дачники объяснили, как правильно проводить обрезку этого плодового дерева в саду в летнее время года.
Как обрезать яблони в саду летом 2025 года
Садоводы с опытом рекомендуют удалять все ветки, которые не нужны плодовому дереву. Речь идет о побегах, на которых уже не прогнозируется урожай. Это важно для того, чтобы все освободившиеся питательные элементы пошли в плодовые почки, которые уже появились на яблоне.
Удалите полностью вертикальные побеги, особенно те, длина которых составляет более 30 сантиметров. Дело в том, что эти побеги уже не будут больше давать плодов и отбирают у дерева все питание, которое нужно для будущего урожая.
Ветки, которые растут почти горизонтально, обрежьте до 30 сантиметров на внешнюю почку. Если на дереве есть вертикальный побег, а рядом с ним растет горизонтальный со сформированной почкой, переведите на горизонтальный.
Так вы отведете ветку в сторону, чтобы расширить крону яблони и сохранить питание на дереве.
Куда девать ветки яблони после обрезки
Не выбрасывайте ветви яблони после обрезки, ведь их можно использовать как мульчу. Для этого измельчите их, чтобы улучшить структуру почвы и, в то же время, удержать влагу. Также можете отправить эти ветки на компост, а затем им подкормить растения на огороде или в саду.
Напомним, мы писали о том, почему яблоки на дереве не растут или осыпаются.
Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя выращивать рядом с яблоней в саду.
Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле яблони в саду для улучшения урожая.
Читайте Новини.LIVE!