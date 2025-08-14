Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Обрізка яблуні влітку 2025 — як це правильно робити

Обрізка яблуні влітку 2025 — як це правильно робити

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 22:33
Як правильно обрізати яблуню влітку 2025, щоб стимулювати плодоношення — поради садівникам
Врожай яблук на дереві та обрізка плодового дерева в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен досвідчений садівник знає, що влітку треба обов’язково обрізати яблуню, щоб стимулювати активне плодоношення наступного сезону. Дізнайтеся, як це правильно робити, щоб не нашкодити плодовому дереву і гарантовано зібрати гарний врожай фруктів у майбутньому.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама
Читайте також:

Обрізка яблунь влітку не лише допомагає сформувати гарну крону на дереві, а й сприяє рясному врожаю яблук у майбутньому. Тому цю процедуру потрібно проводити належним чином. Щоб не припуститися помилки, варто знати певні правила.

Досвідчені дачники пояснили, як правильно проводити обрізку цього плодового дерева в саду в літню пору року.

Яблоки
Стиглі яблука на плодовому дереві в саду. Фото: Decorexpro

Як обрізати яблуні в саду влітку 2025 року

Садівники з досвідом рекомендують видаляти всі гілки, які не потрібні плодовому дереву. Йдеться про пагони, на яких вже не прогнозується врожаю. Це важливо для того, щоб всі поживні елементи, які звільнилися, пішли в плодові бруньки, які вже з’явилися на яблуні.

Видаліть повністю вертикальні пагони, особливо ті, довжина яких становить понад 30 сантиметрів. Справа в тому, що ці пагони вже не будуть більше давати плодів і відбирають у дерева все живлення, яке потрібне для майбутнього врожаю.

Гілки, які ростуть майже горизонтально, обріжте до 30 сантиметрів на зовнішню бруньку. Якщо на дереві є вертикальний пагін, а поруч з ним росте горизонтальний зі сформованою брунькою, переведіть на горизонтальний. 

Так ви відведете гілку в бік, щоб розширити крону яблуні та зберегти живлення на дереві.

Обрезка яблони
Процедура обрізки яблуні в саду. Фото: Pinterest

Куди подіти гілки яблуні після обрізки

Не викидайте гілки яблуні після обрізки, адже їх можна використати як мульчу. Для цього подрібніть їх, щоб покращити структуру ґрунту і, водночас, утримати вологу. Також можете відправити ці гілки на компост, а потім їм підживити рослини на городі чи в саду.

Нагадаємо, ми писали про те, чому яблука на дереві не ростуть або обсипаються. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна вирощувати поруч із яблунею в саду. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля яблуні в саду для покращення врожаю.

дерева поради сад яблуня плодові дерева
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації