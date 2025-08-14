Як правильно обрізати яблуню влітку 2025, щоб стимулювати плодоношення — поради садівникам

Врожай яблук на дереві та обрізка плодового дерева в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен досвідчений садівник знає, що влітку треба обов’язково обрізати яблуню, щоб стимулювати активне плодоношення наступного сезону. Дізнайтеся, як це правильно робити, щоб не нашкодити плодовому дереву і гарантовано зібрати гарний врожай фруктів у майбутньому.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама

Читайте також:

Обрізка яблунь влітку не лише допомагає сформувати гарну крону на дереві, а й сприяє рясному врожаю яблук у майбутньому. Тому цю процедуру потрібно проводити належним чином. Щоб не припуститися помилки, варто знати певні правила.

Досвідчені дачники пояснили, як правильно проводити обрізку цього плодового дерева в саду в літню пору року.

Стиглі яблука на плодовому дереві в саду. Фото: Decorexpro

Як обрізати яблуні в саду влітку 2025 року

Садівники з досвідом рекомендують видаляти всі гілки, які не потрібні плодовому дереву. Йдеться про пагони, на яких вже не прогнозується врожаю. Це важливо для того, щоб всі поживні елементи, які звільнилися, пішли в плодові бруньки, які вже з’явилися на яблуні.

Видаліть повністю вертикальні пагони, особливо ті, довжина яких становить понад 30 сантиметрів. Справа в тому, що ці пагони вже не будуть більше давати плодів і відбирають у дерева все живлення, яке потрібне для майбутнього врожаю.

Гілки, які ростуть майже горизонтально, обріжте до 30 сантиметрів на зовнішню бруньку. Якщо на дереві є вертикальний пагін, а поруч з ним росте горизонтальний зі сформованою брунькою, переведіть на горизонтальний.

Так ви відведете гілку в бік, щоб розширити крону яблуні та зберегти живлення на дереві.

Процедура обрізки яблуні в саду. Фото: Pinterest

Куди подіти гілки яблуні після обрізки

Не викидайте гілки яблуні після обрізки, адже їх можна використати як мульчу. Для цього подрібніть їх, щоб покращити структуру ґрунту і, водночас, утримати вологу. Також можете відправити ці гілки на компост, а потім їм підживити рослини на городі чи в саду.

Нагадаємо, ми писали про те, чому яблука на дереві не ростуть або обсипаються.

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна вирощувати поруч із яблунею в саду.

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля яблуні в саду для покращення врожаю.