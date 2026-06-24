Які плодові дерева потрібно обрізати влітку: врожай буде вдвічі більшим

Обрізка плодових дерев влітку. Колаж: Новини.LIVE

Літня обрізка плодових дерев і досі залишається недооціненою процедурою. Більшість садівників відкладають секатор до осені або весни. Але правильно проведена обрізка у літній сезон здатна закласти основу для щедрого врожаю наступного року.

Новини.LIVE з посиланням на agronews.ua розповідає, які плодові дерева варто обрізати влітку та яких правил дотримуватися, щоб отримати здоровий сад і щедре плодоношення.

Чому варто провести літню обрізку дерев

Обрізку проводять, коли дерево вже віддало врожай і накопичує поживні речовини для майбутнього сезону. Необхідно видаляти слабкі, пошкоджені та вовчкові пагони, які ростуть вертикально вгору.

Головні переваги цієї процедури:

дерево використовує запас поживних речовин для формування плодових бруньок, а не розвитку зайвих пагонів;

між гілками краще циркулює повітря;

крона краще пропускає сонячне світло;

ризик появи грибкових захворювань значно зменшується.

Які плодові дерева потрібно обрізати влітку

Найкраще літню обрізку переносять такі плодові культури:

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яблуня;

груша;

слива;

алича;

персик;

вишня і черешня.

Як правильно проводити літню обрізку плодових дерев

Улітку не варто вдаватися до кардинального омолодження саду. Достатньо санітарної обрізки та легкого коригування крони.

Досвідчені садівники радять дотримуватися кількох простих правил:

проводьте обрізку в суху, помірно теплу погоду вранці або ввечері;

використовуйте гострий та продезінфікований секатор, щоб уникнути інфекцій;

сухі, зламані та уражені хворобами гілки видаляйте без зволікань;

при вкорочуванні молодого приросту залишайте щонайменше п'ять листків на пагоні;

на верхівці бажано залишати один-два листки, щоб стимулювати утворення бічних гілок;

за потреби можна злегка пригнути або змінити напрямок росту окремих пагонів.

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