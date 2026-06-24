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Головна Дім та город Ці плодові дерева слід обрізати влітку: отримаєте багатий врожай

Ці плодові дерева слід обрізати влітку: отримаєте багатий врожай

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 06:52
Які плодові дерева потрібно обрізати влітку: врожай буде вдвічі більшим
Обрізка плодових дерев влітку. Колаж: Новини.LIVE

Літня обрізка плодових дерев і досі залишається недооціненою процедурою. Більшість садівників відкладають секатор до осені або весни. Але правильно проведена обрізка у літній сезон здатна закласти основу для щедрого врожаю наступного року.

Новини.LIVE з посиланням на agronews.ua розповідає, які плодові дерева варто обрізати влітку та яких правил дотримуватися, щоб отримати здоровий сад і щедре плодоношення.

Чому варто провести літню обрізку дерев

Обрізку проводять, коли дерево вже віддало врожай і накопичує поживні речовини для майбутнього сезону. Необхідно видаляти слабкі, пошкоджені та вовчкові пагони, які ростуть вертикально вгору.

Головні переваги цієї процедури:

  • дерево використовує запас поживних речовин для формування плодових бруньок, а не розвитку зайвих пагонів;
  • між гілками краще циркулює повітря;
  • крона краще пропускає сонячне світло; 
  • ризик появи грибкових захворювань значно зменшується.

Які плодові дерева потрібно обрізати влітку

Найкраще літню обрізку переносять такі плодові культури:

Читайте також:
  • яблуня;
  • груша;
  • слива;
  • алича;
  • персик;
  • вишня і черешня.

Як правильно проводити літню обрізку плодових дерев

Улітку не варто вдаватися до кардинального омолодження саду. Достатньо санітарної обрізки та легкого коригування крони.

Досвідчені садівники радять дотримуватися кількох простих правил:

  • проводьте обрізку в суху, помірно теплу погоду вранці або ввечері;
  • використовуйте гострий та продезінфікований секатор, щоб уникнути інфекцій;
  • сухі, зламані та уражені хворобами гілки видаляйте без зволікань;
  • при вкорочуванні молодого приросту залишайте щонайменше п'ять листків на пагоні;
  • на верхівці бажано залишати один-два листки, щоб стимулювати утворення бічних гілок;
  • за потреби можна злегка пригнути або змінити напрямок росту окремих пагонів.

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Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
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