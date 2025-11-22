Як не можна обрізати виноград, щоб не втратити врожай - головні помилки

Помилки під час обрізки винограду — врожай впаде вдвічі
У листопаді виноград легко обрізати неправильно, і це одразу позначається на майбутніх гронах — урожай може зменшитись удвічі. Важливо знати, які пагони потрібно залишити, а які безпечно видалити, щоб не нашкодити кущу.
Новини.LIVE пояснює основні помилки та підказують, як правильно підготувати лозу до зими.
Чому неправильна обрізка восени зменшує урожай
Листопад — ризикований час: рослина закінчує сезон, і будь-яке необережне втручання послаблює лозу. Неправильні зрізи ведуть до втрати плодових бруньок, через що кількість грон наступного року падає вдвічі.
Не зрізайте основні рукави
- Залишайте 3-4 сильні пагони, що формують "скелет" куща.
- Не прибирайте їх повністю, лише направляйте для росту.
- Саме вони тримають урожай багато років.
Не зрізайте однорічні пагони під нуль
- На них формуються грона наступного сезону;
- Залишайте 6-10 бруньок на кожній лозі;
- Плодоносні, хворі та старі пагони — видаляйте повністю.
Правильне формування дає потужний кущ
Чим більший та доглянутий кущ, тим сильніша коренева система. Дорослий виноград сам забезпечує себе вологою, а грамотна обрізка дозволяє отримати стабільно високий урожай із солодкими ягодами.
