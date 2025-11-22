Як не можна обрізати виноград, щоб не втратити врожай - головні помилки

Людина обрізає виноград. Фото: Pinterest

У листопаді виноград легко обрізати неправильно, і це одразу позначається на майбутніх гронах — урожай може зменшитись удвічі. Важливо знати, які пагони потрібно залишити, а які безпечно видалити, щоб не нашкодити кущу.

Новини.LIVE пояснює основні помилки та підказують, як правильно підготувати лозу до зими.

Чому неправильна обрізка восени зменшує урожай

Листопад — ризикований час: рослина закінчує сезон, і будь-яке необережне втручання послаблює лозу. Неправильні зрізи ведуть до втрати плодових бруньок, через що кількість грон наступного року падає вдвічі.

Не зрізайте основні рукави

Залишайте 3-4 сильні пагони, що формують "скелет" куща.

Не прибирайте їх повністю, лише направляйте для росту.

Саме вони тримають урожай багато років.

Не зрізайте однорічні пагони під нуль

На них формуються грона наступного сезону;

Залишайте 6-10 бруньок на кожній лозі;

Плодоносні, хворі та старі пагони — видаляйте повністю.

Правильне формування дає потужний кущ

Чим більший та доглянутий кущ, тим сильніша коренева система. Дорослий виноград сам забезпечує себе вологою, а грамотна обрізка дозволяє отримати стабільно високий урожай із солодкими ягодами.

