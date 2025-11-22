Відео
Головна Дім та город Помилки під час обрізки винограду — врожай впаде вдвічі

Помилки під час обрізки винограду — врожай впаде вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 18:58
Оновлено: 17:46
Як не можна обрізати виноград, щоб не втратити врожай - головні помилки
Людина обрізає виноград. Фото: Pinterest

У листопаді виноград легко обрізати неправильно, і це одразу позначається на майбутніх гронах — урожай може зменшитись удвічі. Важливо знати, які пагони потрібно залишити, а які безпечно видалити, щоб не нашкодити кущу.

Новини.LIVE пояснює основні помилки та підказують, як правильно підготувати лозу до зими.

Чому неправильна обрізка восени зменшує урожай

Листопад — ризикований час: рослина закінчує сезон, і будь-яке необережне втручання послаблює лозу. Неправильні зрізи ведуть до втрати плодових бруньок, через що кількість грон наступного року падає вдвічі.

Не зрізайте основні рукави

  • Залишайте 3-4 сильні пагони, що формують "скелет" куща.
  • Не прибирайте їх повністю, лише направляйте для росту.
  • Саме вони тримають урожай багато років.

Не зрізайте однорічні пагони під нуль

  • На них формуються грона наступного сезону;
  • Залишайте 6-10 бруньок на кожній лозі;
  • Плодоносні, хворі та старі пагони — видаляйте повністю.

Правильне формування дає потужний кущ

Чим більший та доглянутий кущ, тим сильніша коренева система. Дорослий виноград сам забезпечує себе вологою, а грамотна обрізка дозволяє отримати стабільно високий урожай із солодкими ягодами.

врожай поради виноград помилки обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
