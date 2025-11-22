Видео
Україна
Видео

Ошибки при обрезке винограда — урожай упадет вдвое

22 ноября 2025 18:58
обновлено: 17:46
Как нельзя обрезать виноград, чтобы не потерять урожай - главные ошибки
Человек обрезает виноград. Фото: Pinterest

В ноябре виноград легко обрезать неправильно, и это сразу сказывается на будущих гроздьях — урожай может уменьшиться вдвое. Важно знать, какие побеги нужно оставить, а какие безопасно удалить, чтобы не навредить кусту.

Новини.LIVE объясняет основные ошибки и подсказывают, как правильно подготовить лозу к зиме.

Почему неправильная обрезка осенью уменьшает урожай

Ноябрь — рискованное время: растение заканчивает сезон, и любое неосторожное вмешательство ослабляет лозу. Неправильные срезы ведут к потере плодовых почек, из-за чего количество гроздей на следующий год падает вдвое.

Не срезайте основные рукава

  • Оставляйте 3-4 сильных побега, формирующих "скелет" куста.
  • Не убирайте их полностью, только направляйте для роста.
  • Именно они держат урожай много лет.

Не срезайте однолетние побеги под ноль

  • На них формируются грозди следующего сезона;
  • Оставляйте 6-10 почек на каждой лозе;
  • Плодоносящие, больные и старые побеги — удаляйте полностью.

Правильное формирование дает мощный куст

Чем больше и ухоженный куст, тем сильнее корневая система. Взрослый виноград сам обеспечивает себя влагой, а грамотная обрезка позволяет получить стабильно высокий урожай со сладкими ягодами.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
