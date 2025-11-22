Как нельзя обрезать виноград, чтобы не потерять урожай - главные ошибки

Ошибки при обрезке винограда — урожай упадет вдвое
В ноябре виноград легко обрезать неправильно, и это сразу сказывается на будущих гроздьях — урожай может уменьшиться вдвое. Важно знать, какие побеги нужно оставить, а какие безопасно удалить, чтобы не навредить кусту.
Почему неправильная обрезка осенью уменьшает урожай
Ноябрь — рискованное время: растение заканчивает сезон, и любое неосторожное вмешательство ослабляет лозу. Неправильные срезы ведут к потере плодовых почек, из-за чего количество гроздей на следующий год падает вдвое.
Не срезайте основные рукава
- Оставляйте 3-4 сильных побега, формирующих "скелет" куста.
- Не убирайте их полностью, только направляйте для роста.
- Именно они держат урожай много лет.
Не срезайте однолетние побеги под ноль
- На них формируются грозди следующего сезона;
- Оставляйте 6-10 почек на каждой лозе;
- Плодоносящие, больные и старые побеги — удаляйте полностью.
Правильное формирование дает мощный куст
Чем больше и ухоженный куст, тем сильнее корневая система. Взрослый виноград сам обеспечивает себя влагой, а грамотная обрезка позволяет получить стабильно высокий урожай со сладкими ягодами.
