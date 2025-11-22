Как нельзя обрезать виноград, чтобы не потерять урожай - главные ошибки

Человек обрезает виноград. Фото: Pinterest

В ноябре виноград легко обрезать неправильно, и это сразу сказывается на будущих гроздьях — урожай может уменьшиться вдвое. Важно знать, какие побеги нужно оставить, а какие безопасно удалить, чтобы не навредить кусту.

Новини.LIVE объясняет основные ошибки и подсказывают, как правильно подготовить лозу к зиме.

Реклама

Читайте также:

Почему неправильная обрезка осенью уменьшает урожай

Ноябрь — рискованное время: растение заканчивает сезон, и любое неосторожное вмешательство ослабляет лозу. Неправильные срезы ведут к потере плодовых почек, из-за чего количество гроздей на следующий год падает вдвое.

Не срезайте основные рукава

Оставляйте 3-4 сильных побега, формирующих "скелет" куста.

Не убирайте их полностью, только направляйте для роста.

Именно они держат урожай много лет.

Не срезайте однолетние побеги под ноль

На них формируются грозди следующего сезона;

Оставляйте 6-10 почек на каждой лозе;

Плодоносящие, больные и старые побеги — удаляйте полностью.

Правильное формирование дает мощный куст

Чем больше и ухоженный куст, тем сильнее корневая система. Взрослый виноград сам обеспечивает себя влагой, а грамотная обрезка позволяет получить стабильно высокий урожай со сладкими ягодами.

Мы уже писали о том, как правильно укоренить розовый черенок осенью.

Ранее сообщалось о том, когда сеять морковь под зиму в 2025 году и как избежать ошибок.

Также мы объясняли то, в каких местах категорически нельзя сажать озимый чеснок.