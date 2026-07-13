Как обрезать виноград летом 2026: советы хозяйки из Прикарпатья для большого урожая

Обрезка винограда для обильного урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Летом виноград нужно не только вовремя поливать и подкармливать. Эта ягодная культура требует правильного формирования куста. Ведь пасынкование помогает растению направить силы на формирование крупных гроздей и налив ягод.

Простыми секретами правильного пасынкования винограда поделилась садовница из села Драгомирчаны Валентина Рымар с интернет-изданием "Інформатор Калуш".

Что такое пасынки винограда и зачем их удалять

Пасынки — это боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев на основной лозе. На первый взгляд они кажутся безобидными, но на самом деле отнимают у растения часть влаги и питательных веществ.

Когда таких побегов становится слишком много, куст сильно загущается, из-за чего:

солнечный свет хуже проникает внутрь растения;

ухудшается циркуляция воздуха;

возрастает риск развития грибковых заболеваний;

питательные вещества тратятся на рост зеленой массы, а не на формирование крупных гроздей.

Как правильно пасынковать виноград летом 2026

Ни в коем случае нельзя вырывать пасынки руками. Ведь это может повредить плодовые почки, которые закладывают урожай следующего сезона. Лучше всего работать острым и чистым секатором или ножницами.

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Основные правила пасынкования просты:

побег обрезают чуть выше первого листа;

полностью его не удаляют, чтобы не травмировать почку;

если уже появился пасынок второго порядка, его также срезают над первым листом;

побеги, растущие непосредственно у гроздей или ниже них, можно удалять полностью, ведь они только отнимают силы у растения.

Каких ошибок следует избегать

Самая распространенная ошибка — полностью выламывать пасынки. Из-за этого легко повредить пазушную почку, которая играет важную роль в развитии лозы.

Также нельзя затягивать с этой процедурой. Если побеги уже сильно переросли, они успевают забрать значительную часть питательных веществ, а куст тратит больше сил на восстановление после обрезки. Кроме того, нельзя проводить пасынкование во время дождя или сразу после него. Влажная погода увеличивает риск попадания инфекции через свежие срезы.

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