Що посадити у серпні на вільних грядках: список культур для другого врожаю

Жінка доглядає за рослинами на городі. Фото: pexels.com

Після збору врожаю картоплі, цибулі, часнику чи квасолі не варто залишати грядки на городі пустими. Адже до кінця серпня їх можна використати вдруге. Є цілий список культур, які можна посадити чи посіяти у цей період. І другий врожай не забариться.

Про те, що можна посадити у серпні на вільних грядках розповіли фахівці видання Deccoria, передає Новини.LIVE.

Що посадити у серпні для другого врожаю

Найкращі культури для посіву в другій половині серпня:

редиска

Залежно від сорту вона дозріває приблизно за 25-40 днів. До того ж наприкінці літа день стає коротшим, тому рослина рідше передчасно випускає квіткову стрілку. Обирайте ранні або осінні сорти та стежте, щоб земля не пересихала.

рукола, мізуна та комацуна

Вирощують заради молодого листя, яке можна починати зрізати вже через кілька тижнів. А якщо не зрізати всю розетку, а брати лише зовнішні листочки, рослина продовжуватиме нарощувати зелень.

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Однак після капусти, броколі, редиски та інших капустяних ці культури краще не висівати на ту саму грядку, адже вони належать до однієї родини й можуть мати спільних шкідників та хвороби.

польовий салат або ромен-салат

Він добре переносить прохолоду, а за сприятливої погоди його висівають упродовж серпня. Молоді рослини можна збирати восени, а частина пізніх посівів здатна перезимувати.

крес-салат і кервель

Добре почуваються за помірнішої температури, тому кінець літа для них підходить краще, ніж спека середини сезону.

У середині серпня також можна подумати про наступний рік. Саме зараз висівають деякі сорти озимої цибулі, а також багаторічну цибулю, шніт-цибулю та щавель.

Як отримати швидкий осінній урожай

Серпневі посіви мають одну слабку точку — пересихання ґрунту. Насіння лежить близько до поверхні, тому навіть коротка спека може завадити проростанню. Перед посівом очистьте грядку, розпушіть землю, за потреби додайте трохи зрілого компосту та добре зволожте борозенки.

Перші дні поливайте посіви часто, але обережно. За сильної спеки грядку можна тимчасово притінити. Такий простий догляд дасть шанс навіть невеликій вільній ділянці принести ще один урожай до осінніх холодів.

Що робити, якщо другий урожай не потрібен

Порожня земля швидко пересихає та заростає бур'янами, тому грядку краще не залишати без рослин. На звільнених ділянках можна посіяти сидерати.

Для другої половини серпня підійде:

гірчиця біла

Вона швидко нарощує зелену масу. Але її не варто сіяти після капусти, редиски, броколі та інших капустяних.

фацелія

Швидко вкриває ґрунт і добре вписується у сівозміну з капустяними.

озиме жито

Якщо грядка звільниться вже наприкінці серпня.

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