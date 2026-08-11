Чому помідори не червоніють на грядці: головні причини та що робити

Вирощування помідорів на городі. Колаж: Новини.LIVE

Помідори вже виросли, налилися, але тижнями залишаються зеленими. Особливо дивно це виглядає у серпні, коли сонця й тепла більш ніж достатньо. Є кілька факторів, які на це впливають. Але овочу можна допомогти швидше достигнути.

Новини.LIVE розповідає, чому томати на грядці залишаються зеленими та як це можна виправити.

Чому помідори не червоніють

Зазвичай від запилення квітки до повного достигання томата минає приблизно шість-вісім тижнів. Однак точний термін залежить від сорту та погодних умов.

Як пише Good Housekeeping із посиланням на фахівців із садівництва, повільне достигання томатів далеко не завжди означає, що городник припустився помилки. Значно частіше процес гальмує сама погода.

Одна з головних причин, через яку помідори довго не достигають, це надмірна спека. Фахівець із садівництва University of Illinois Extension Кріс Енрот пояснює, що найкомфортніша денна температура для розвитку плодів становить приблизно від + 21 до +29°C. Вночі оптимальною температура є від +16 до +21°C.

Щойно денна температура стабільно перевищує +29°C, розвиток плодів починає сповільнюватися. Адже за дуже високої температури рослина гірше утворює лікопін і каротин, природні пігменти, які надають стиглим плодам червоного та помаранчевого кольору. А за спеки понад +35°C удень і близько +24°C та вище вночі можуть виникати вже проблеми із запиленням та утворенням нових зав'язей. Коли температура знижується до комфортнішого рівня, процес достигання зазвичай відновлюється.

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Ще одна причина — висока вологість повітря. За вологості понад 70% пилок може злипатися, через що квітки гірше запилюються. У результаті на кущах певний час утворюється менше нових плодів.

Що робити, якщо помідори зелені й не стигнуть

Якщо причиною стала сильна спека, миттєво змусити томати почервоніти не вийде. Найкраще дочекатися зниження температури. Короткий спекотний період зазвичай не завдає рослині незворотної шкоди. Після нормалізації температури цвітіння, запилення, формування плодів та їх достигання відновлюються.

Коли можна зривати помідори з куща

Не обов'язково чекати, поки томат стане повністю червоним прямо на грядці. Якщо на зеленому плоді вже з'явився перший рожевий або червонуватий відтінок, його можна зняти й залишити достигати.

Крім того, раннє збирання плодів на початку зміни кольору може допомогти уникнути розтріскування. Воно часто виникає через різкі коливання вологості ґрунту.

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