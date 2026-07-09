Агрономи відкрили секрет, як легко захистити помідори від фітофтори

Догляд за кущами томатів для захисту від фітофтори. Колаж: Новини.LIVE

Один з головних ворогів томатних грядок — фітофтора. Ця хвороба за лічені дні здатна залишити городника без врожаю. Є кілька простих, але дуже ефективних прийомів, які захистять помідори від напасті.

Новини.LIVE з посиланням на Better Homes & Gardens розповідає, чому виникає фітофтора, як розпізнати перші симптоми та що робити, щоб захистити врожай.

У чому небезпека фітофтори

Фітофтора — це захворювання, яке швидко поширюється за сприятливих погодних умов і вражає листя, стебла та плоди. У важких випадках рослина може загинути менш ніж за тиждень.

Фахівці пояснюють, існують два основні типи хвороби, які хоч і сході та заражають рослину по-різному:

Рання фітофтора. Зазвичай починається із нижнього листя. Збудники потрапляють із ґрунту разом із бризками води під час поливу чи дощу, після чого поступово піднімаються вгору по рослині. Пізня фітофтора. Спочатку вражає верхню частину куща. Її поширенню найбільше сприяють прохолодна дощова погода, висока вологість і вітер, який переносить збудника на значні відстані.

Як зрозуміти, що помідори захворіли

Перші ознаки фітофтори досить легко пропустити, тому варто регулярно оглядати посадки. Насторожити мають такі симптоми:

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невеликі бурі плями на листках;

поступове пожовтіння або побуріння листя;

висихання й опадання ураженого листя;

темні плями на стеблах;

коричневі заглиблені плями на плодах;

загальне в'янення куща.

Головна хитрість, яка допомагає стримати фітофтору

Фітофтора не "нападе" на ваші кущі помідорів, якщо листя буде захищено від вологи. Адже саме надлишок вологи створює ідеальні умови для розвитку хвороби.

Агрономи радять регулярно проріджувати кущі та видаляти нижнє листя, яке торкається землі. Так повітря краще циркулюватиме між рослинами, листя швидше висихатиме після роси чи дощу. Такий простий прийом не потребує додаткових витрат, але суттєво підвищує шанси на здоровий урожай.

Як правильно захистити помідори від фітофтори

Окрім обрізування листя, спеціалісти радять дотримуватися ще кількох важливих правил:

Підв'язуйте томати до опор або вирощуйте їх на шпалерах. Так листя не лежатиме на землі, а після дощу швидше висихатиме. Мульчуйте ґрунт. Шар органічної мульчі не дозволяє частинкам ґрунту разом зі збудниками хвороб потрапляти на листя під час поливу чи опадів. Поливайте тільки під корінь. Намагайтеся не змочувати листя, а сам полив проводьте вранці. До вечора рослини встигнуть висохнути, що значно знижує ризик зараження. Не загущуйте посадки. Між кущами має залишатися достатньо простору для вільної циркуляції повітря. Одразу видаляйте уражене листя. Дотримуйтеся сівозміни. Не варто кілька років поспіль висаджувати томати або картоплю на одному й тому самому місці, адже збудники фітофтори можуть тривалий час зберігатися у ґрунті та рослинних рештках.

Чи можна повністю вилікувати фітофтору

За перших симптомів можуть застосовуватися фунгіциди. Деякі городники також використовують препарати на основі міді або біологічні засоби захисту. Але, коли хвороба сильно поширилася, позбутися її нереально, тому агрономи наголошують: ставку слід робити на профілактиці.

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