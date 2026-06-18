Як врятувати врожай перцю від павутинного кліща: найкращі засоби

Захист перцю від павутинного кліща. Колаж: Новини.LIVE

Перець — одна з найулюбленіших культур українців на городі. Проте він не рідко потрапляє під атаку шкідників. Одним із найпідступніших є павутинний кліщ, який буквально висмоктує життя з рослини. Є перевірені методи, які врятують та захистять врожай перцю від шкідливих комах.

Новини.LIVE ділиться секретами здорового та великого врожаю перцю без павутинного кліща.

Чим небезпечний павутинний кліщ для перцю

Павутинний кліщ живиться клітинним соком рослин. Через це листя поступово втрачає поживні речовини, слабшає, а згодом засихає. Уражені кущі повільніше ростуть, гірше формують зав'язь і стають вразливими до грибкових та бактеріальних захворювань. За сильного зараження втрати врожаю можуть сягати 60%.

Ще одна проблема — яйця шкідника здатні зберігатися у ґрунті до кількох років, тому проблема може повертатися знову.

Як зрозуміти, що на перці оселився павутинний кліщ

На початковій стадії зараження шкідника важко помітити. Проте є характерні кілька характерних ознак:

Читайте також:

на нижньому боці листків з'являється тонка павутина;

утворюються дрібні жовті або світлі точки;

листя стає ніби мармуровим;

краї листків починають підсихати;

рослина виглядає кволою та сповільнює ріст;

згодом листя буріє і може повністю засохнути.

Найкращі народні засоби проти павутинного кліща

На ранніх стадіях зараження ефективними можуть бути прості домашні засоби:

Мильний розчин

Для приготування розчину натріть два шматки господарського мила та розчиніть стружку у 15 л води. Отриманою сумішшю ретельно обприскайте кущі перцю, особливо нижній бік листків. Мильна плівка перекриває доступ повітря шкідникам і значно скорочує їхню чисельність.

Настій цибулиння

Візьміть 200 г сухого цибулиння та залийте його окропом. Залиште настоюватися на 5-6 годин, після чого процідіть. Отриманим настоєм обприскуйте рослини у вечірній час. Різкий запах допомагає відлякувати шкідника та зменшує ризик повторного зараження.

Часниковий настій

Часникові фітонциди діють як природний захист від багатьох городніх шкідників, зокрема й павутинного кліща. Подрібніть 150 г часнику та залийте 5 л води. Настій використовують одразу після приготування.

Які препарати допоможуть при сильному зараженні перцю павутинним кліщем

Якщо павутина вже помітна на багатьох рослинах, а народні методи не дають бажаного результату, доведеться застосовувати спеціальні акарициди.

Серед препаратів, які часто використовують городники:

Фітоверм;

Актофіт;

Аполло;

Санмайт;

Омайт;

Кліщовит.

Як не допустити появи павутинного кліща

Боротися зі шкідником значно складніше, ніж запобігти його появі. Для профілактики рекомендується:

регулярно оглядати кущі перцю;

видаляти пошкоджене листя;

підтримувати оптимальну вологість ґрунту;

обприскувати рослини водою у спекотні періоди;

не допускати пересихання повітря в теплиці;

своєчасно прибирати рослинні залишки після збору врожаю.

Також ділимося іншими корисними порадами для здоров'я городини та садовини

Як врятувати полуницю від сірої гнилі та зберегти врожай.

Що слід обов'язково зробити, якщо попелиця атакує смородину.

Як обробити сливи влітку, щоб захистити плоди від черв'яків.