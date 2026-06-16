Як захистити смородину від попелиці під час плодоношення: найкращий засіб

Обробка смородини від попелиці. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро кущі смородини у садах українців зарясніють соковитими та солодкими ягодами. Проте стати на заваді щедрому врожаю може попелиця. Шкідник часто з'являється у період плодоношення і виснажує рослину. Є перевірені ефективні засоби, які допоможуть захистити від попелиці смородину.

Новини.LIVE розповідає, як не пропустити появу попелиці на кущах та чим обробити смородину від шкідника, щоб зберегти врожай.

Які ознаки появи попелиці на смородині

Попелицю можна розпізнати за кількома характерними симптомами:

Червоні, жовтуваті або бурі здуття на листках. Листя скручується, деформується та втрачає нормальну форму. Листя висихає та передчасно опадає. Верхівки пагонів викривляються та зупиняються у рості. Ягоди дрібнішають, а врожайність куща знижується. На нижньому боці листків дрібні зелені, жовті або темні комахи. Липкий наліт — так звана медяна роса, яку виділяє попелиця. Біля кущів часто можна побачити велику кількість мурах, адже вони живляться солодкими виділеннями шкідника та сприяють його поширенню.

Важливо: червоні або білі здуття на листках смородини можуть також вказувати на павутинного кліща або грибкові захворювання.

Чим обробити смородину від попелиці під час плодоношення

Коли ягоди вже наливаються та наближаються до стиглості, від агресивної хімії краще відмовитися. Насамперед необхідно видалити найбільш пошкоджене листя та винести його за межі ділянки. Це допоможе зменшити чисельність шкідника та уповільнить його поширення.

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Після цього можна застосовувати безпечні способи захисту:

Біопрепарати проти попелиці

Сучасні біопрепарати на основі авермектинів ефективно борються зі шкідником. Вони впливають на нервову систему комах і допомагають скоротити їхню чисельність без значного ризику для майбутнього врожаю.

Такі засоби працюють найефективніше за теплої погоди, коли температура повітря перевищує +20°C. Результат зазвичай стає помітним через кілька днів після обробки.

Мильний розчин

Звичайне господарське або зелене мило залишається одним із найпопулярніших народних засобів для захисту смородини. Мильна плівка порушує дихання комах і допомагає швидко зменшити їхню кількість.

Для приготування розчину знадобиться:

400 г господарського або зеленого мила;

10 л води.

Мило потрібно подрібнити, розчинити у воді та залишити настоюватися на добу. Обприскування проводять особливо ретельно, приділяючи увагу нижній стороні листя, де найчастіше ховаються колонії шкідника.

Хвойний настій для додаткового захисту

Посилити ефект можна за допомогою хвойного настою. Ефірні олії хвої не подобаються багатьом шкідникам і допомагають стримувати їхню появу на кущах. Літрову банку молодих соснових або ялинових пагонів заливають літром окропу та залишають на ніч. Після настоювання рідину змішують із літром мильного розчину та розводять у 10 літрах води.

Содовий розчин

Для обробки достатньо розчинити дві столові ложки соди у відрі води та обприскати кущі. Такий засіб часто використовують як допоміжний захід у комплексному захисті ягідних культур.

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