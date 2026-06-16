Как защитить смородину от тли во время плодоношения: лучшее средство

Тля нападает на смородину во время плодоношения: как защитить
Уже скоро кусты смородины в садах украинцев покроются сочными и сладкими ягодами. Однако помешать щедрому урожаю может тля. Этот вредитель часто появляется в период плодоношения и истощает растение. Есть проверенные эффективные средства, которые помогут защитить от тли смородину.
Новини.LIVE рассказывает, как не пропустить появление тли на кустах и чем обработать смородину от вредителя, чтобы сохранить урожай.
Каковы признаки появления тли на смородине
Тлю можно распознать по нескольким характерным симптомам:
- Красные, желтоватые или бурые вздутия на листьях.
- Листья скручиваются, деформируются и теряют нормальную форму.
- Листья высыхают и преждевременно опадают.
- Верхушки побегов искривляются и останавливаются в росте.
- Ягоды становятся мельче, а урожайность куста снижается.
- На нижней стороне листьев мелкие зеленые, желтые или темные насекомые.
- Липкий налет — так называемая медвяная роса, которую выделяет тля.
- Возле кустов часто можно увидеть большое количество муравьев, ведь они питаются сладкими выделениями вредителя и способствуют его распространению.
Важно: красные или белые вздутия на листьях смородины могут также указывать на паутинного клеща или грибковые заболевания.
Чем обработать смородину от тли во время плодоношения
Когда ягоды уже наливаются и приближаются к созреванию, от агрессивной химии лучше отказаться. Прежде всего необходимо удалить наиболее поврежденные листья и вынести их за пределы участка. Это поможет уменьшить численность вредителя и замедлит его распространение.
После этого можно применять безопасные способы защиты:
- Биопрепараты против тли
Современные биопрепараты на основе авермектинов эффективно борются с вредителем. Они воздействуют на нервную систему насекомых и помогают сократить их численность без значительного риска для будущего урожая.
Такие средства работают наиболее эффективно в теплую погоду, когда температура воздуха превышает +20°C. Результат обычно становится заметным через несколько дней после обработки.
- Мыльный раствор
Обычное хозяйственное или зеленое мыло остается одним из самых популярных народных средств для защиты смородины. Мыльная пленка нарушает дыхание насекомых и помогает быстро уменьшить их количество.
Для приготовления раствора понадобится:
- 400 г хозяйственного или зеленого мыла;
- 10 л воды.
Мыло нужно измельчить, растворить в воде и оставить настаиваться на сутки. Опрыскивание проводят особенно тщательно, уделяя внимание нижней стороне листьев, где чаще всего прячутся колонии вредителя.
- Хвойный настой для дополнительной защиты
Усилить эффект можно с помощью хвойного настоя. Эфирные масла хвои не нравятся многим вредителям и помогают сдерживать их появление на кустах. Литровую банку молодых сосновых или еловых побегов заливают литром кипятка и оставляют на ночь. После настаивания жидкость смешивают с литром мыльного раствора и разводят в 10 литрах воды.
- Содовый раствор
Для обработки достаточно растворить две столовые ложки соды в ведре воды и опрыскать кусты. Такое средство часто используют в качестве вспомогательной меры в комплексной защите ягодных культур.
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