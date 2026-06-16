Как защитить смородину от тли во время плодоношения: лучшее средство

Обработка смородины от тли. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро кусты смородины в садах украинцев покроются сочными и сладкими ягодами. Однако помешать щедрому урожаю может тля. Этот вредитель часто появляется в период плодоношения и истощает растение. Есть проверенные эффективные средства, которые помогут защитить от тли смородину.

Новини.LIVE рассказывает, как не пропустить появление тли на кустах и чем обработать смородину от вредителя, чтобы сохранить урожай.

Каковы признаки появления тли на смородине

Тлю можно распознать по нескольким характерным симптомам:

Красные, желтоватые или бурые вздутия на листьях. Листья скручиваются, деформируются и теряют нормальную форму. Листья высыхают и преждевременно опадают. Верхушки побегов искривляются и останавливаются в росте. Ягоды становятся мельче, а урожайность куста снижается. На нижней стороне листьев мелкие зеленые, желтые или темные насекомые. Липкий налет — так называемая медвяная роса, которую выделяет тля. Возле кустов часто можно увидеть большое количество муравьев, ведь они питаются сладкими выделениями вредителя и способствуют его распространению.

Важно: красные или белые вздутия на листьях смородины могут также указывать на паутинного клеща или грибковые заболевания.

Чем обработать смородину от тли во время плодоношения

Когда ягоды уже наливаются и приближаются к созреванию, от агрессивной химии лучше отказаться. Прежде всего необходимо удалить наиболее поврежденные листья и вынести их за пределы участка. Это поможет уменьшить численность вредителя и замедлит его распространение.

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После этого можно применять безопасные способы защиты:

Биопрепараты против тли

Современные биопрепараты на основе авермектинов эффективно борются с вредителем. Они воздействуют на нервную систему насекомых и помогают сократить их численность без значительного риска для будущего урожая.

Такие средства работают наиболее эффективно в теплую погоду, когда температура воздуха превышает +20°C. Результат обычно становится заметным через несколько дней после обработки.

Мыльный раствор

Обычное хозяйственное или зеленое мыло остается одним из самых популярных народных средств для защиты смородины. Мыльная пленка нарушает дыхание насекомых и помогает быстро уменьшить их количество.

Для приготовления раствора понадобится:

400 г хозяйственного или зеленого мыла;

10 л воды.

Мыло нужно измельчить, растворить в воде и оставить настаиваться на сутки. Опрыскивание проводят особенно тщательно, уделяя внимание нижней стороне листьев, где чаще всего прячутся колонии вредителя.

Хвойный настой для дополнительной защиты

Усилить эффект можно с помощью хвойного настоя. Эфирные масла хвои не нравятся многим вредителям и помогают сдерживать их появление на кустах. Литровую банку молодых сосновых или еловых побегов заливают литром кипятка и оставляют на ночь. После настаивания жидкость смешивают с литром мыльного раствора и разводят в 10 литрах воды.

Содовый раствор

Для обработки достаточно растворить две столовые ложки соды в ведре воды и опрыскать кусты. Такое средство часто используют в качестве вспомогательной меры в комплексной защите ягодных культур.

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