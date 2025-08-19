Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Павутинний кліщ атакує перець на городі — як врятувати врожай

Павутинний кліщ атакує перець на городі — як врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 22:33
Як позбутися павутинного кліща на перці — ефективні методи, поради дачникам
Павутинний кліщ і збір врожаю перцю на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Наявність павутинного кліща на городі — це велика небезпека для перцю, оскільки він може знищити цілу грядку. Щоб ефективно позбутися цього шкідника і вчасно врятувати свої овочі, дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з врожаєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Хто такий павутинний кліщ

Павутинний кліщ — це маленька комашка, розмір якої становить всього лише один-два міліметри. Цей шкідник висмоктує сік з рослин перцю, в результаті чого вони слабшають і можуть навіть загинути. Якщо ви помітили, що на листях рослини з’являються жовті крапки, і вони осипаються, це означає, що вона постраждала від цього шкідника.

Паутинный клещ
Кілька павутинних кліщів на рослині. Фото: Decorexpro

Як можна врятувати перець від павутинного кліща

Господарське мило

Якщо ваш перець постраждав від павутинного кліща, вам потрібно приготувати ефективний розчин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Натерте господарське мило — два шматки
  • Вода — 15 літрів

Візьміть мило, натріть його не тертці та розчиніть у воді, після чого покропіть постраждалий перець.

Лушпиння цибулі

Це ще один ефективний засіб, який допоможе боротися з павутинним кліщем на перці. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

  • Лушпиння цибулі — 200 грамів
  • Окроп 

Залийте цибулиння окропом і залиште настоятися на шість годин, після чого процідіть приготовлений розчин і покропіть грядку з перцем.

Обработка перца
Обприскування кущів перцю на городі. Фото: Pinterest

Часник

Для того, щоб приготувати ефективний розчин з часника, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Часник — 150 грамів
  • Вода — п’ять літрів

Натріть дрібно часник, залийте його водою, ретельно розмішайте і покропіть кущі перцю. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому на перці з’явилася гниль і як можна врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як вирощувати перець на городі під час літньої спеки. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно поливати болгарський перець на городі.

овочі поради город перець шкідники павутинний кліщ
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації