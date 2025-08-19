Як позбутися павутинного кліща на перці — ефективні методи, поради дачникам

Павутинний кліщ і збір врожаю перцю на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Наявність павутинного кліща на городі — це велика небезпека для перцю, оскільки він може знищити цілу грядку. Щоб ефективно позбутися цього шкідника і вчасно врятувати свої овочі, дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з врожаєм.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Хто такий павутинний кліщ

Павутинний кліщ — це маленька комашка, розмір якої становить всього лише один-два міліметри. Цей шкідник висмоктує сік з рослин перцю, в результаті чого вони слабшають і можуть навіть загинути. Якщо ви помітили, що на листях рослини з’являються жовті крапки, і вони осипаються, це означає, що вона постраждала від цього шкідника.

Кілька павутинних кліщів на рослині. Фото: Decorexpro

Як можна врятувати перець від павутинного кліща

Господарське мило

Якщо ваш перець постраждав від павутинного кліща, вам потрібно приготувати ефективний розчин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Натерте господарське мило — два шматки

Вода — 15 літрів

Візьміть мило, натріть його не тертці та розчиніть у воді, після чого покропіть постраждалий перець.

Лушпиння цибулі

Це ще один ефективний засіб, який допоможе боротися з павутинним кліщем на перці. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

Лушпиння цибулі — 200 грамів

Окроп

Залийте цибулиння окропом і залиште настоятися на шість годин, після чого процідіть приготовлений розчин і покропіть грядку з перцем.

Обприскування кущів перцю на городі. Фото: Pinterest

Часник

Для того, щоб приготувати ефективний розчин з часника, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Часник — 150 грамів

Вода — п’ять літрів

Натріть дрібно часник, залийте його водою, ретельно розмішайте і покропіть кущі перцю.

