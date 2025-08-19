Як позбутися павутинного кліща на перці — ефективні методи, поради дачникам

Павутинний кліщ атакує перець на городі — як врятувати врожай
Наявність павутинного кліща на городі — це велика небезпека для перцю, оскільки він може знищити цілу грядку. Щоб ефективно позбутися цього шкідника і вчасно врятувати свої овочі, дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити з врожаєм.
Хто такий павутинний кліщ
Павутинний кліщ — це маленька комашка, розмір якої становить всього лише один-два міліметри. Цей шкідник висмоктує сік з рослин перцю, в результаті чого вони слабшають і можуть навіть загинути. Якщо ви помітили, що на листях рослини з’являються жовті крапки, і вони осипаються, це означає, що вона постраждала від цього шкідника.
Як можна врятувати перець від павутинного кліща
Господарське мило
Якщо ваш перець постраждав від павутинного кліща, вам потрібно приготувати ефективний розчин. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Натерте господарське мило — два шматки
- Вода — 15 літрів
Візьміть мило, натріть його не тертці та розчиніть у воді, після чого покропіть постраждалий перець.
Лушпиння цибулі
Це ще один ефективний засіб, який допоможе боротися з павутинним кліщем на перці. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:
- Лушпиння цибулі — 200 грамів
- Окроп
Залийте цибулиння окропом і залиште настоятися на шість годин, після чого процідіть приготовлений розчин і покропіть грядку з перцем.
Часник
Для того, щоб приготувати ефективний розчин з часника, змішайте між собою такі інгредієнти, як:
- Часник — 150 грамів
- Вода — п’ять літрів
Натріть дрібно часник, залийте його водою, ретельно розмішайте і покропіть кущі перцю.
