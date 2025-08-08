Що не можна робити з перцем у серпні 2025 — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай перцю на городі. Фото: Hispanos Press

Кожен справжній дачник знає, що у серпні перець на городі починає активно плодоносити, тому саме в цей період важливо зробити все правильно. Дізнайтеся, чого обов’язково варто уникати під час вирощування цих овочів, щоб не зіпсувати його врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Як не можна доглядати перець у серпні — як правильно

Поганий полив

У серпні перець відчуває сильний стрес від пересихання ґрунту, в результаті чого рослини скидають квітки і зав’язі, а плоди виростають маленькими і втрачають смак. Не менш небезпечним є і надмірний полив, особливо холодною водою. Від цього почнуть гнити коріння і розвиватися грибкові хвороби.

Поливати перець потрібно регулярно, але в помірній кількості, і краще це робити зранку або ввечері. Водночас, вода для поливу перця повинна бути теплою і відстояною.

Плоди жовтого перцю на городі. Фото: Pinterest

Неправильне підживлення

Цього місяця перцю особливо потрібне живлення, але азот обов’язково треба виключити. Справа в тому, що цей елемент сприяє росту зеленої маси і не стимулює формування плодів, а це, в свою чергу, сповільнює достигання овочів.

Дачники з досвідом рекомендують підживлювати перець добривами із вмістом калію, кальцію і фосфору. Справа в тому, що фосфор з калієм прискорюють налив і достигання, а кальцій захищає рослини від вершинної гнилі. Для цього можна взяти комплексні мінеральні добрива, деревну золу або кальцієву селітру.

Збір врожаю перцю на городі. Фото: Freepik

Неправильний догляд

В останній літній місяць перець досягає великого розміру, тому треба стежити за його станом. Загущеність і наявність пасинків всередині куща не дають повітрю правильно циркулювати, а це, в свою чергу, створює ідеальне середовище для розвитку грибкових хвороб.

Тому регулярно обрізайте зайві пагони зі старим листям, яке створює тінь для плодів. Обережно розпушуйте ґрунт і не забувайте про профілактичну обробку від шкідників.

