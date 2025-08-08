Відео
Не робіть цього з перцем в серпні 2025, інакше втратите врожай

Не робіть цього з перцем в серпні 2025, інакше втратите врожай

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 03:13
Що не можна робити з перцем у серпні 2025 — поради дачникам
Дачник, який збирає врожай перцю на городі. Фото: Hispanos Press

Кожен справжній дачник знає, що у серпні перець на городі починає активно плодоносити, тому саме в цей період важливо зробити все правильно. Дізнайтеся, чого обов’язково варто уникати під час вирощування цих овочів, щоб не зіпсувати його врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Як не можна доглядати перець у серпні — як правильно

Поганий полив

У серпні перець відчуває сильний стрес від пересихання ґрунту, в результаті чого рослини скидають квітки і зав’язі, а плоди виростають маленькими і втрачають смак. Не менш небезпечним є і надмірний полив, особливо холодною водою. Від цього почнуть гнити коріння і розвиватися грибкові хвороби.

Поливати перець потрібно регулярно, але в помірній кількості, і краще це робити зранку або ввечері. Водночас, вода для поливу перця повинна бути теплою і відстояною. 

Перец
Плоди жовтого перцю на городі. Фото: Pinterest

Неправильне підживлення

Цього місяця перцю особливо потрібне живлення, але азот обов’язково треба виключити. Справа в тому, що цей елемент сприяє росту зеленої маси і не стимулює формування плодів, а це, в свою чергу, сповільнює достигання овочів.

Дачники з досвідом рекомендують підживлювати перець добривами із вмістом калію, кальцію і фосфору. Справа в тому, що фосфор з калієм прискорюють налив і достигання, а кальцій захищає рослини від вершинної гнилі. Для цього можна взяти комплексні мінеральні добрива, деревну золу або кальцієву селітру.

Сбор перца
Збір врожаю перцю на городі. Фото: Freepik

Неправильний догляд

В останній літній місяць перець досягає великого розміру, тому треба стежити за його станом. Загущеність і наявність пасинків всередині куща не дають повітрю правильно циркулювати, а це, в свою чергу, створює ідеальне середовище для розвитку грибкових хвороб.

Тому регулярно обрізайте зайві пагони зі старим листям, яке створює тінь для плодів. Обережно розпушуйте ґрунт і не забувайте про профілактичну обробку від шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживлювати перець на городі в серпні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно вирощувати перець на городі під час спеки. 

Також ми повідомляли про те, як правильно формувати кущі перцю на городі. 

