Як врятувати перець від гнилі — ефективні методи, поради дачникам

Сьогодні чи не на кожному українському городі можна побачити перець, але інколи він, на жаль, страждає від гнилі. Досвідчені дачники пояснили, чому плоди починають гнити і що потрібно обов’язково зробити, щоб врятувати урожай від цього небезпечного захворювання.

Чому перець страждає від гнилі

Грибкові та бактеріальні інфекції

Грибки люблять вологу, тепло і тісноту, де погано циркулює повітря, а вершинна гниль з’являється в результаті дефіциту кальцію. А грибкові інфекції, зокрема, фузаріоз, найбільше шкодять стеблам і корінню, в результаті чого гниє вся рослина.

Гниль на плоді перцю на городі. Фото: Pinterest

Неправильний полив

Якщо ви дуже часто і рясно поливаєте перець, ви ризикуєте спровокувати розвиток гнилі. Справа в тому, що постійно вологий ґрунт робить кущі перцю слабкими. Але і недостатній полив також шкодить овочу, адже від дефіциту вологи слабшає імунітет рослин.

Дефіцит поживних елементів

Коли перцю не вистачає кальцію чи калію, на ньому часто з’являється вершинна гниль. А якщо в рослинах занадто багато азоту, вони починають слабшати, а це стає гарним середовищем для виникнення патогенів.

Погана погода

Якщо надворі постійні дощі, сильно волого чи температура повітря постійно змінюється, ці умови стають ідеальними для розвитку гнилі. Особливо небезпечною є довго волога погода, коли листя з плодами не встигають висихати.

Ознака наявності гнилі на перці. Фото: Rural Sprout

Як врятувати перець від гнилі

Якщо ви помітили, що на перці з’явилися перші ознаки гнилі, зробіть наступне:

Обріжте постраждалі плоди, листя чи стебла обробленим спиртом гострим секатором, а потім спаліть чи утилізуйте залишки

Обробіть рослини фунгіцидами "Ридоміл Голд" чи "Квадріс" чи біофунгіцидом "Фітоспорин" згідно з інструкціями

Зменшіть частоту поливу, якщо земля дуже волога, і перевірте дренаж

Обріжте нижнє листя для покращення циркуляції повітря

