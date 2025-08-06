Відео
Головна Дім та город Перець постраждав від гнилі — що робити, щоб врятувати врожай

Перець постраждав від гнилі — що робити, щоб врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 22:33
Як врятувати перець від гнилі — ефективні методи, поради дачникам
Гниль на плоді перцю і збір врожаю цього овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні чи не на кожному українському городі можна побачити перець, але інколи він, на жаль, страждає від гнилі. Досвідчені дачники пояснили, чому плоди починають гнити і що потрібно обов’язково зробити, щоб врятувати урожай від цього небезпечного захворювання.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Чому перець страждає від гнилі

Грибкові та бактеріальні інфекції

Грибки люблять вологу, тепло і тісноту, де погано циркулює повітря, а вершинна гниль з’являється в результаті дефіциту кальцію. А грибкові інфекції, зокрема, фузаріоз, найбільше шкодять стеблам і корінню, в результаті чого гниє вся рослина.

Гниль на перце
Гниль на плоді перцю на городі. Фото: Pinterest

Неправильний полив

Якщо ви дуже часто і рясно поливаєте перець, ви ризикуєте спровокувати розвиток гнилі. Справа в тому, що постійно вологий ґрунт робить кущі перцю слабкими. Але і недостатній полив також шкодить овочу, адже від дефіциту вологи слабшає імунітет рослин.

Дефіцит поживних елементів

Коли перцю не вистачає кальцію чи калію, на ньому часто з’являється вершинна гниль. А якщо в рослинах занадто багато азоту, вони починають слабшати, а це стає гарним середовищем для виникнення патогенів.

Погана погода

Якщо надворі постійні дощі, сильно волого чи температура повітря постійно змінюється, ці умови стають ідеальними для розвитку гнилі. Особливо небезпечною є довго волога погода, коли листя з плодами не встигають висихати.

Гнилой перец
Ознака наявності гнилі на перці. Фото: Rural Sprout

Як врятувати перець від гнилі

Якщо ви помітили, що на перці з’явилися перші ознаки гнилі, зробіть наступне:

  • Обріжте постраждалі плоди, листя чи стебла обробленим спиртом гострим секатором, а потім спаліть чи утилізуйте залишки
  • Обробіть рослини фунгіцидами "Ридоміл Голд" чи "Квадріс" чи біофунгіцидом "Фітоспорин" згідно з інструкціями
  • Зменшіть частоту поливу, якщо земля дуже волога, і перевірте дренаж
  • Обріжте нижнє листя для покращення циркуляції повітря

Нагадаємо, ми писали про те, чому перець почав тріскатися і як врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як краще вирощувати перець під час літньої спеки. 

Також ми повідомляли про те, як правильно формувати кущі перцю на городі.

овочі поради город народні методи ефективні способи перець
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
