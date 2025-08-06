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Главная Дом и огород Перец пострадал от гнили — что делать, чтобы спасти урожай

Перец пострадал от гнили — что делать, чтобы спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 22:33
Как спасти перец от гнили — эффективные методы, советы дачникам
Гниль на плоде перца и сбор урожая этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня едва ли не на каждом украинском огороде можно увидеть перец, но иногда он, к сожалению, страдает от гнили. Опытные дачники объяснили, почему плоды начинают гнить и что нужно обязательно сделать, чтобы спасти урожай от этого опасного заболевания.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему перец страдает от гнили

Грибковые и бактериальные инфекции

Грибки любят влагу, тепло и тесноту, где плохо циркулирует воздух, а вершинная гниль появляется в результате дефицита кальция. А грибковые инфекции, в частности, фузариоз, больше всего вредят стеблям и корням, в результате чего гниет все растение.

Гниль на перце
Гниль на плоде перца на огороде. Фото: Pinterest

Неправильный полив

Если вы слишком часто и обильно поливаете перец, вы рискуете спровоцировать развитие гнили. Дело в том, что постоянно влажная почва делает кусты перца слабыми. Но и недостаточный полив также вредит овощу, ведь от дефицита влаги ослабевает иммунитет растений.

Дефицит питательных элементов

Когда перцу не хватает кальция или калия, на нем часто появляется вершинная гниль. А если в растениях слишком много азота, они начинают ослабевать, а это становится хорошей средой для возникновения патогенов.

Плохая погода

Если на улице постоянные дожди, сильно влажно или температура воздуха постоянно меняется, эти условия становятся идеальными для развития гнили. Особенно опасна долго влажная погода, когда листья с плодами не успевают высыхать.

Гнилой перец
Признак наличия гнили на перце. Фото: Rural Sprout

Как спасти перец от гнили

Если вы заметили, что на перце появились первые признаки гнили, сделайте следующее:

  • Обрежьте пострадавшие плоды, листья или стебли обработанным спиртом острым секатором, а затем сожгите или утилизируйте остатки
  • Обработайте растения фунгицидами "Ридомил Голд" или "Квадрис" или биофунгицидом "Фитоспорин" согласно инструкциям
  • Уменьшите частоту полива, если земля очень влажная, и проверьте дренаж
  • Обрежьте нижние листья для улучшения циркуляции воздуха

Напомним, мы писали о том, почему перец начал трескаться и как спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как лучше выращивать перец во время летней жары.

Также мы сообщали о том, как правильно формировать кусты перца на огороде.

овощи советы огород народные методы эффективные способы перец
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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