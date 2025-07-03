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Головна Дім Формування кущів болгарського перцю — як це правильно робити

Формування кущів болгарського перцю — як це правильно робити

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 02:45
Як правильно формувати кущі болгарського перцю — покрокова інструкція, поради дачникам
Обрізка кущів солодкого перцю на городі. Фото: Freepik

Кожен справжній дачник знає, що болгарський перець потребує уваги і гарного догляду, а формування кущів покращує його врожай. Дізнайтеся, як правильно формувати рослини цього популярного овоча і як це робити крок за кроком, щоб не припуститися помилки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як формувати кущі болгарського перцю покроково

Крок перший — формування розсади

Коли рослина виростає до 15-20 сантиметрів заввишки, прищипуйте верхівку головного стебла. Це сприяє стимулюванню бокових пагонів, які стануть основою для куща. Але робіть це гострими ножицями, які до цього обов’язково обробіть спиртом. На цьому етапі забезпечте розсаді 12-14 годин світла на день і регулярний полив.

Рассада перца
Вирощена розсада перцю у ящиках. Фото: Pinterest

Крок другий — вибір скелетних гілок

Коли ви пересаджуєте розсаду у відкритий ґрунт, залиште там, де розгалужується стебло, два-три найсильніших пагона. Якщо ви садите розсаду болгарського перцю в теплиці, залишайте три стебла, щоб отримати більше врожаю. 

Крок третій — видалення пасинків

Пасинки забирають у плодів усі сили, тому їх важливо видаляти на кущах перцю. Причому, робити це потрібно щотижня, коли вони виростають до трьох-п’яти сантиметрів завдовжки. Ці пасинки ростуть між листям і головним стеблом під кутом 45 градусів.

Для видалення пасинків візьміть гострі ножиці чи відщипуйте пальцями так, щоб залишився "пеньок" на два-три міліметра. Завершити цю процедуру потрібно за три-чотири тижня до кінця періоду вегетації.

Куст перца
Процес формування куща перцю на городі. Фото: Pinterest

Крок четвертий — нормування зав’язі

Коли кущі болгарського перцю починають квітнути, потрібно стежити за кількістю зав’язів. В залежності від сорту і умов, у яких ви вирощуєте рослини, на одному кущі треба залишити 15-25 квіток. Зайві потрібно обережно видалити.

Крок п’ятий — підв’язування і підтримка

Деякі сорти болгарського перцю потребують підв’язування, оскільки важкі плоди можуть зламати гілки. Для підв’язування кущів візьміть м’які стрічки чи шпагат і прив’яжіть стебла до шпалерів чи кілочок. Ні в якому разі не робіть це занадто сильно, щоб не нашкодити рослинам.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати перець на городі від павутинного кліща. 

Раніше ми розповідали про те, чому солодкий перець виріс гірким і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, які сорти солодкого перцю варто посадити на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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