Как правильно формировать кусты болгарского перца — пошаговая инструкция, советы дачникам

Обрезка кустов сладкого перца на огороде. Фото: Freepik

Каждый настоящий дачник знает, что болгарский перец требует внимания и хорошего ухода, а формирование кустов улучшает его урожай. Узнайте, как правильно формировать растения этого популярного овоща и как это делать шаг за шагом, чтобы не допустить ошибки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как формировать кусты болгарского перца пошагово

Шаг первый — формирование рассады

Когда растение вырастает до 15-20 сантиметров в высоту, прищипывайте верхушку главного стебля. Это способствует стимулированию боковых побегов, которые станут основой для куста. Но делайте это острыми ножницами, которые до этого обязательно обработайте спиртом. На этом этапе обеспечьте рассаде 12-14 часов света в день и регулярный полив.

Выращенная рассада перца в ящиках. Фото: Pinterest

Шаг второй — выбор скелетных ветвей

Когда вы пересаживаете рассаду в открытый грунт, оставьте там, где разветвляется стебель, два-три самых сильных побега. Если вы сажаете рассаду болгарского перца в теплице, оставляйте три стебля, чтобы получить больше урожая.

Шаг третий — удаление пасынков

Пасынки отнимают у плодов все силы, поэтому их важно удалять на кустах перца. Причем, делать это нужно каждую неделю, когда они вырастают до трех-пяти сантиметров в длину. Эти пасынки растут между листьями и главным стеблем под углом 45 градусов.

Для удаления пасынков возьмите острые ножницы или отщипывайте пальцами так, чтобы остался "пенек" на два-три миллиметра. Завершить эту процедуру нужно за три-четыре недели до конца периода вегетации.

Процесс формирования куста перца на огороде. Фото: Pinterest

Шаг четвертый — нормирование завязи

Когда кусты болгарского перца начинают цвести, нужно следить за количеством завязей. В зависимости от сорта и условий, в которых вы выращиваете растения, на одном кусте надо оставить 15-25 цветков. Лишние нужно осторожно удалить.

Шаг пятый — подвязывание и поддержка

Некоторые сорта болгарского перца нуждаются в подвязывании, поскольку тяжелые плоды могут сломать ветви. Для подвязывания кустов возьмите мягкие ленты или шпагат и привяжите стебли к обоям или колышку. Ни в коем случае не делайте это слишком сильно, чтобы не навредить растениям.

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