Чим підживити перці у липні 2025 — добриво, яке подарує великий врожай

Підживлення перцю для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Солодкий перець — овоч, який давно став одним з найулюбленіших серед українських городників. У липні, коли рослина активно формує зав'язі та нарощує плоди, їй потрібна потужна підтримка. Правильне підживлення може суттєво вплинути на якість і кількість врожаю. На щастя, є простий, доступний і натуральний засіб, який допоможе зібрати до 10 кг соковитих перців з кожного куща.

Яке добриво працює краще за магазинні препарати, як його правильно приготувати та вносити у ґрунт, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Багато городників досі вважають, що регулярний полив чистою водою — запорука гарного врожаю. Проте це — поширена помилка. Без додаткового живлення навіть рясний полив не забезпечить перцю необхідні мікроелементи, особливо у липневу спеку.

Саме тому в цей період краще використовувати ефективне натуральне добриво — живу закваску. Саме це підживлення обожнюють і корисні ґрунтові бактерії, і самі рослини. Натуральна жива закваска працює краще за більшість хімічних препаратів і є абсолютно безпечною для екології та здоров'я.

Вона містить корисні мікроорганізми, які:

стимулюють ріст і зміцнення перцю;

підвищують імунітет рослин до хвороб;

покращують структуру ґрунту;

полегшують засвоєння поживних речовин і вологи кореневою системою.

Жива закваска для підживлення перців. Фото: Besedina Julia

Як приготувати живу закваску для підживлення перцю

Приготування займає лише кілька хвилин, а результат — вражаючий.

Інгредієнти:

100 г житнього хліба (можна трохи підсушеного);

1 літр теплої води.

Спосіб приготування:

Залийте хліб теплою водою. Накрийте посуд тканиною або марлею. Залиште в теплому місці на 3–4 дні для бродіння. Після утворення характерного кислого запаху — закваска готова.

Врожай перцю на городі. Фото: istockphoto.com

Як використовувати добриво з закваски — інструкція

Підживлення перцю:

1 склянка закваски на 10 літрів води; Поливайте під корінь 1 раз на тиждень; Повторюйте до кінця липня або навіть довше, якщо перець продовжує плодоносити.

Цей метод не лише підживлює рослину, а й значно економить воду, оскільки мікроорганізми сприяють утриманню вологи в ґрунті. При дотриманні режиму підживлення з одного куща можна зібрати 7-10 кг солодкого перцю.

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