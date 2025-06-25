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Головна Дім Найкраще добриво для перцю у липні — виросте соковитий та великий

Найкраще добриво для перцю у липні — виросте соковитий та великий

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Дата публікації: 25 червня 2025 07:32
Чим підживити перці у липні 2025 — добриво, яке подарує великий врожай
Підживлення перцю для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Солодкий перець — овоч, який давно став одним з найулюбленіших серед українських городників. У липні, коли рослина активно формує зав'язі та нарощує плоди, їй потрібна потужна підтримка. Правильне підживлення може суттєво вплинути на якість і кількість врожаю. На щастя, є простий, доступний і натуральний засіб, який допоможе зібрати до 10 кг соковитих перців з кожного куща.

Яке добриво працює краще за магазинні препарати, як його правильно приготувати та вносити у ґрунт, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Чим підживити перець у липні 2025 року — секрет досвідчених городників

Багато городників досі вважають, що регулярний полив чистою водою — запорука гарного врожаю. Проте це — поширена помилка. Без додаткового живлення навіть рясний полив не забезпечить перцю необхідні мікроелементи, особливо у липневу спеку.

Саме тому в цей період краще використовувати ефективне натуральне добриво — живу закваску. Саме це підживлення обожнюють і корисні ґрунтові бактерії, і самі рослини. Натуральна жива закваска працює краще за більшість хімічних препаратів і є абсолютно безпечною для екології та здоров'я.

Вона містить корисні мікроорганізми, які:

  • стимулюють ріст і зміцнення перцю;
  • підвищують імунітет рослин до хвороб;
  • покращують структуру ґрунту;
  • полегшують засвоєння поживних речовин і вологи кореневою системою. 

 

Чим підживити перець у липні 2025 року — секрет досвідчених городників
Жива закваска для підживлення перців. Фото: Besedina Julia

Як приготувати живу закваску для підживлення перцю

Приготування займає лише кілька хвилин, а результат — вражаючий.

Інгредієнти:

  • 100 г житнього хліба (можна трохи підсушеного);
  • 1 літр теплої води.

Спосіб приготування:

  1. Залийте хліб теплою водою.
  2. Накрийте посуд тканиною або марлею.
  3. Залиште в теплому місці на 3–4 дні для бродіння.
  4. Після утворення характерного кислого запаху — закваска готова.

 

Як використовувати добриво з закваски — інструкція
Врожай перцю на городі. Фото: istockphoto.com

Як використовувати добриво з закваски — інструкція

Підживлення перцю:

  1. 1 склянка закваски на 10 літрів води;
  2. Поливайте під корінь 1 раз на тиждень;
  3. Повторюйте до кінця липня або навіть довше, якщо перець продовжує плодоносити.

Цей метод не лише підживлює рослину, а й значно економить воду, оскільки мікроорганізми сприяють утриманню вологи в ґрунті. При дотриманні режиму підживлення з одного куща можна зібрати 7-10 кг солодкого перцю.

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Нагадаємо, ми писали, яким розчином слід обов'язково полити вишню для гарного врожаю.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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