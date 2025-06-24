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Головна Дім Обов'язково підживіть цибулю до 30 червня 2025 — чим це зробити

Обов'язково підживіть цибулю до 30 червня 2025 — чим це зробити

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Дата публікації: 24 червня 2025 19:30
Чим треба підживити цибулю на городі до 30 червня 2025 — поради дачникам
Людина, яка посипає цибулю на городі добривом. Фото: Pinterest
Ключові моменти Чим слід підживити цибулю до кінця червня 2025 року

Одним з етапів вирощування міцної і здорової цибулі на городі вважається підживлення, яке насичує рослини всіма необхідними поживними елементами. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно удобрити цей овоч до кінця червня, щоб виростити найкращий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сьогодні чи не на кожній українській дачі можна побачити цибулю, яка є популярною рослиною на городі. Їй, як і будь-якій іншій культурі, потрібні корисні елементи для гарного росту і розвитку. Це потрібно для того, щоб пір’я на цибулі не жовтіло, а головки виросли великими.

Досвідчені дачники розповіли, чим варто удобрити цибулю до кінця цього місяця, щоб покращити врожай.

Лук
Зібраний врожай цибулі на городі. Фото: Decorexpro

Чим слід підживити цибулю до кінця червня 2025 року

Щоб наситити цибулю всіма необхідними мікроелементами, потрібно скористатися кількома простими добривами. Йдеться про сечовину і сульфат магнію. Для приготування ефективної суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сечовина — одна столова ложка
  • Сульфат магнію — одна столова ложка
  • Вода — десять літрів

Розчиніть сечовину і сульфат магнію у воді, ретельно перемішайте, перелийте в лійку і полийте цибулю по пір’ю. 

Подкормка лука
Підживлення цибулі на городі. Фото: Pinterest

Справа в тому, що до складу сечовини входить азот, який потрібен цибулі для повноцінного росту і розвитку. Коли ви вносите його під цибулю, ослаблені цибулини починають його швидко поглинати, а це, в свою чергу, покращує обмін речовин. Ще ця речовина сприяє гарному засвоєнню вітамінів і мінералів, а також ефективно підвищує синтез хлорофілу. 

А ось до складу сульфату магнію входить магній, який бере активну участь у фотосинтезі. В результаті пір’я цибулі стає миттєво зеленим, а цибулини виростають великими і соковитими.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити біля цибулі на городі для гарного росту. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити цибулю на городі від хвороб і шкідників. 

Також ми повідомляли про те, як можна уникнути виникнення стрілок на цибулі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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