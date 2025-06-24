Чем надо подкормить лук на огороде до 30 июня 2025 — советы дачникам

Человек, который посыпает лук на огороде удобрением. Фото: Pinterest

Одним из этапов выращивания крепкого и здорового лука на огороде считается подкормка, которая насыщает растения всеми необходимыми питательными элементами. Опытные дачники рассказали, чем нужно удобрить этот овощ до конца июня, чтобы вырастить самый лучший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сегодня едва ли не на каждой украинской даче можно увидеть лук, который является популярным растением на огороде. Ему, как и любой другой культуре, нужны полезные элементы для хорошего роста и развития. Это нужно для того, чтобы перья на луке не желтели, а головки выросли крупными.

Опытные дачники рассказали, чем стоит удобрить лук до конца этого месяца, чтобы улучшить урожай.

Собранный урожай лука на огороде. Фото: Decorexpro

Чем стоит подкормить лук до конца июня 2025 года

Чтобы насытить лук всеми необходимыми микроэлементами, нужно воспользоваться несколькими простыми удобрениями. Речь идет о мочевине и сульфате магния. Для приготовления эффективной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Мочевина — одна столовая ложка

Сульфат магния — одна столовая ложка

Вода — десять литров

Растворите мочевину и сульфат магния в воде, тщательно перемешайте, перелейте в лейку и полейте лук по перьям.

Подкормка лука на огороде. Фото: Pinterest

Дело в том, что в состав мочевины входит азот, который нужен луку для полноценного роста и развития. Когда вы вносите его под лук, ослабленные луковицы начинают его быстро поглощать, а это, в свою очередь, улучшает обмен веществ. Еще это вещество способствует хорошему усвоению витаминов и минералов, а также эффективно повышает синтез хлорофилла.

А вот в состав сульфата магния входит магний, который принимает активное участие в фотосинтезе. В результате перья лука становятся мгновенно зелеными, а луковицы вырастают крупными и сочными.

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