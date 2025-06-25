Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Лучшее удобрение для перца в июле — вырастет сочный и крупный

Лучшее удобрение для перца в июле — вырастет сочный и крупный

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 07:32
Чем подкормить перцы в июле 2025 — удобрение, которое подарит большой урожай
Подкормка перца для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Сладкий перец — овощ, который давно стал одним из самых любимых среди украинских огородников. В июле, когда растение активно формирует завязи и наращивает плоды, ему нужна мощная поддержка. Правильная подкормка может существенно повлиять на качество и количество урожая. К счастью, есть простое, доступное и натуральное средство, которое поможет собрать до 10 кг сочных перцев с каждого куста.

Какое удобрение работает лучше магазинных препаратов, как его правильно приготовить и вносить в почву, узнавайте далее в нашей статье.

Реклама
Читайте также:

Чем подкормить перец в июле 2025 года — секрет опытных огородников

Многие огородники до сих пор считают, что регулярный полив чистой водой — залог хорошего урожая. Однако это — распространенное заблуждение. Без дополнительного питания даже обильный полив не обеспечит перцу необходимые микроэлементы, особенно в июльскую жару.

Именно поэтому в этот период лучше использовать эффективное натуральное удобрение — живую закваску. Именно эту подкормку обожают и полезные почвенные бактерии, и сами растения. Натуральная живая закваска работает лучше большинства химических препаратов и является абсолютно безопасной для экологии и здоровья.

Она содержит полезные микроорганизмы, которые:

  • стимулируют рост и укрепление перца;
  • повышают иммунитет растений к болезням;
  • улучшают структуру почвы;
  • облегчают усвоение питательных веществ и влаги корневой системой.

 

Чем подкормить перец в июле 2025 года — секрет опытных огородников
Живая закваска для подкормки перцев. Фото: Besedina Julia

Как приготовить живую закваску для подкормки перца

Приготовление занимает всего несколько минут, а результат — впечатляющий.

Ингредиенты:

  • 100 г ржаного хлеба (можно немного подсушенного);
  • 1 литр теплой воды.

Способ приготовления:

  1. Залейте хлеб теплой водой.
  2. Накройте посуду тканью или марлей.
  3. Оставьте в теплом месте на 3-4 дня для брожения.
  4. После образования характерного кислого запаха — закваска готова.

 

Как использовать удобрение из закваски — инструкция
Урожай перца на огороде. Фото: istockphoto.com

Как использовать удобрение из закваски — инструкция

Подкормка перца:

  1. 1 стакан закваски на 10 литров воды;
  2. Поливайте под корень 1 раз в неделю;
  3. Повторяйте до конца июля или даже дольше, если перец продолжает плодоносить.

Этот метод не только подпитывает растение, но и значительно экономит воду, поскольку микроорганизмы способствуют удержанию влаги в почве. При соблюдении режима подкормки с одного куста можно собрать 7-10 кг сладкого перца.

Ранее мы рассказывали, чем обязательно следует подкормить лук до 30 июня.

Напомним, мы писали, каким раствором следует обязательно полить вишню для хорошего урожая.

Также предлагаем узнать, как часто поливать помидоры на огороде в жару.

овощи советы удобрения огород перец
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации