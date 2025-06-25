Чем подкормить перцы в июле 2025 — удобрение, которое подарит большой урожай

Подкормка перца для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Сладкий перец — овощ, который давно стал одним из самых любимых среди украинских огородников. В июле, когда растение активно формирует завязи и наращивает плоды, ему нужна мощная поддержка. Правильная подкормка может существенно повлиять на качество и количество урожая. К счастью, есть простое, доступное и натуральное средство, которое поможет собрать до 10 кг сочных перцев с каждого куста.

Какое удобрение работает лучше магазинных препаратов, как его правильно приготовить и вносить в почву, узнавайте далее в нашей статье.

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Многие огородники до сих пор считают, что регулярный полив чистой водой — залог хорошего урожая. Однако это — распространенное заблуждение. Без дополнительного питания даже обильный полив не обеспечит перцу необходимые микроэлементы, особенно в июльскую жару.

Именно поэтому в этот период лучше использовать эффективное натуральное удобрение — живую закваску. Именно эту подкормку обожают и полезные почвенные бактерии, и сами растения. Натуральная живая закваска работает лучше большинства химических препаратов и является абсолютно безопасной для экологии и здоровья.

Она содержит полезные микроорганизмы, которые:

стимулируют рост и укрепление перца;

повышают иммунитет растений к болезням;

улучшают структуру почвы;

облегчают усвоение питательных веществ и влаги корневой системой.

Живая закваска для подкормки перцев. Фото: Besedina Julia

Как приготовить живую закваску для подкормки перца

Приготовление занимает всего несколько минут, а результат — впечатляющий.

Ингредиенты:

100 г ржаного хлеба (можно немного подсушенного);

1 литр теплой воды.

Способ приготовления:

Залейте хлеб теплой водой. Накройте посуду тканью или марлей. Оставьте в теплом месте на 3-4 дня для брожения. После образования характерного кислого запаха — закваска готова.

Урожай перца на огороде. Фото: istockphoto.com

Как использовать удобрение из закваски — инструкция

Подкормка перца:

1 стакан закваски на 10 литров воды; Поливайте под корень 1 раз в неделю; Повторяйте до конца июля или даже дольше, если перец продолжает плодоносить.

Этот метод не только подпитывает растение, но и значительно экономит воду, поскольку микроорганизмы способствуют удержанию влаги в почве. При соблюдении режима подкормки с одного куста можно собрать 7-10 кг сладкого перца.

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