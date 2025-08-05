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Головна Дім та город Чим потрібно підживити перець у серпні 2025 — виросте м'ясистим

Чим потрібно підживити перець у серпні 2025 — виросте м'ясистим

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 19:30
Чим треба підживити перець на городі в серпні 2025, щоб він виріс м'ясистим — поради дачникам
Урожай перцю на городі та підживлення кущів цього овоча. Фото: колаж Новини.LIVE

У серпні, коли перці на городі вже зав’язалися і активно наливаються, важливо про них добре подбати. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково підгодувати цей популярний овоч наприкінці літа 2025 року, щоб він виріс м’ясистим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що потрібно перцю в серпні

В останній місяць літа перець надсилає всі свої сили на розвиток плодів, тому в цей період важливо забезпечити його кальцієм і калієм. Кальцій зміцнює клітинні мембрани в плодах, роблячи їхні стінки товстими і хрусткими, і захищає їх від вершинної гнилі через нестачу цього елементу.

Калій, у свою чергу, відповідає за транспортування цукрів і поживних елементів з листя до плодів. Завдяки калію м’якоть перці стає щільною, солодкою і ароматною. 

Перец
Врожай перцю на кущі на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити перець у серпні 2025 року

Мінеральні добрива

З мінеральних добрив перцю в серпні більше підходить калійна і кальцієва селітра. Один раз полийте рослини під корінь розчином калійної селітри в кількості 25-30 грамів на десять літрів води, а за тиждень обприскайте листя на кущах кальцієвою селітрою у пропорції 20-25 грамів на десять літрів води.

Чергуйте підживлення кожні сім-десять днів і ні в якому разі не змішуйте ці добрива в одній ємності.

Подкормка перца
Процес підживлення куща перцю на городі. Фото: Pinterest

Органічні добрива

Зі списку органічних добрив перцю в серпні потрібен деревний попіл, який вважається джерелом калію. Для цього залийте склянку попелу десятьма літрами гарячої води, залиште настоятися на одну добу і полийте перці під корінь. 

А ще можете підживити кущі молочною сироваткою в кількості одного літра на п’ять літрів води. Приготовленою сумішшю обприскуйте рослини один раз на тиждень.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно вирощувати перець на городі під час спеки влітку. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно поливати болгарський перець на городі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно формувати кущі перцю на городі.

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Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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