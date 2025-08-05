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Главная Дом и огород Чем нужно подкормить перец в августе 2025 — вырастет мясистым

Чем нужно подкормить перец в августе 2025 — вырастет мясистым

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:30
Чем надо подкормить перец на огороде в августе 2025, чтобы он вырос мясистым — советы дачникам
Урожай перца на огороде и подкормка кустов этого овоща. Фото: коллаж Новини.LIVE

В августе, когда перцы на огороде уже завязались и активно наливаются, важно о них хорошо позаботиться. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно подкормить этот популярный овощ в конце лета 2025 года, чтобы он вырос мясистым.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что нужно перцу в августе

В последний месяц лета перец направляет все свои силы на развитие плодов, поэтому в этот период важно обеспечить его кальцием и калием. Кальций укрепляет клеточные мембраны в плодах, делая их стенки толстыми и хрустящими, и защищает их от вершинной гнили из-за недостатка этого элемента.

Калий, в свою очередь, отвечает за транспортировку сахаров и питательных элементов из листьев к плодам. Благодаря калию мякоть перца становится плотной, сладкой и ароматной.

Перец
Урожай перца на кусте на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить перец в августе 2025 года

Минеральные удобрения

Из минеральных удобрений перцу в августе больше подходит калийная и кальциевая селитра. Один раз полейте растения под корень раствором калийной селитры в количестве 25-30 грамм на десять литров воды, а через неделю опрыскайте листья на кустах кальциевой селитрой в пропорции 20-25 грамм на десять литров воды.

Чередуйте подкормки каждые семь-десять дней и ни в коем случае не смешивайте эти удобрения в одной емкости.

Подкормка перца
Процесс подкормки куста перца на огороде. Фото: Pinterest

Органические удобрения

Из списка органических удобрений перцу в августе нужна древесная зола, которая считается источником калия. Для этого залейте стакан золы десятью литрами горячей воды, оставьте настояться на одни сутки и полейте перцы под корень.

А еще можете подкормить кусты молочной сывороткой в количестве одного литра на пять литров воды. Приготовленной смесью опрыскивайте растения один раз в неделю.

Напомним, мы писали о том, как правильно выращивать перец на огороде во время жары летом.

Ранее мы рассказывали о том, как нужно поливать болгарский перец на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно формировать кусты перца на огороде.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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