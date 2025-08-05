Чем надо подкормить перец на огороде в августе 2025, чтобы он вырос мясистым — советы дачникам

Чем нужно подкормить перец в августе 2025 — вырастет мясистым
В августе, когда перцы на огороде уже завязались и активно наливаются, важно о них хорошо позаботиться. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно подкормить этот популярный овощ в конце лета 2025 года, чтобы он вырос мясистым.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что нужно перцу в августе
В последний месяц лета перец направляет все свои силы на развитие плодов, поэтому в этот период важно обеспечить его кальцием и калием. Кальций укрепляет клеточные мембраны в плодах, делая их стенки толстыми и хрустящими, и защищает их от вершинной гнили из-за недостатка этого элемента.
Калий, в свою очередь, отвечает за транспортировку сахаров и питательных элементов из листьев к плодам. Благодаря калию мякоть перца становится плотной, сладкой и ароматной.
Чем стоит подкормить перец в августе 2025 года
Минеральные удобрения
Из минеральных удобрений перцу в августе больше подходит калийная и кальциевая селитра. Один раз полейте растения под корень раствором калийной селитры в количестве 25-30 грамм на десять литров воды, а через неделю опрыскайте листья на кустах кальциевой селитрой в пропорции 20-25 грамм на десять литров воды.
Чередуйте подкормки каждые семь-десять дней и ни в коем случае не смешивайте эти удобрения в одной емкости.
Органические удобрения
Из списка органических удобрений перцу в августе нужна древесная зола, которая считается источником калия. Для этого залейте стакан золы десятью литрами горячей воды, оставьте настояться на одни сутки и полейте перцы под корень.
А еще можете подкормить кусты молочной сывороткой в количестве одного литра на пять литров воды. Приготовленной смесью опрыскивайте растения один раз в неделю.
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