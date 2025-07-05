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Головна Дім Як поливати болгарський перець, щоб він виріс великим і смачним

Як поливати болгарський перець, щоб він виріс великим і смачним

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 16:54
Як правильно поливати болгарський перець на городі — важливі правила, поради дачникам
Людина, яка поливає кущі болгарського перцю на городі. Фото: Gardeningetc

Щоб мати великий і смачний врожай болгарського перцю на своєму городі, необхідно знати важливі правила догляду, зокрема поливу. Досвідчені дачники розповіли, як правильно поливати і чим підживлювати цей овоч, щоб не припуститися помилки і не зіпсувати весь врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Болгарський перець любить, коли його часто поливають, але і надлишку вологи не повинно бути. Якщо ви досі не зрозуміли, як правильно це потрібно робити, щоб не зіпсувати врожай цього овочу на городі, ось вам кілька порад.

Дізнайтеся, як потрібно поливати болгарський перець, щоб не залити його і водночас забезпечити достатньою кількістю води. Також дачники розповіли, чим потрібно підживлювати овоч. 

Перец
Вирощування червоного перцю на городі. Фото: Pinterest

Як поливати болгарський перець

Досвідчені дачники рекомендують поливати грядки, де у вас росте болгарський перець, через день. Водночас робити це краще методом "дощику". У такому випадку ви не заливаєте перець, адже він точно не радітиме надмірній кількості вологи.

Полив перца
Процес поливу кущів перцю на городі. Фото: Decorexpro

Чим підживити болгарський перець

Внесення добрив при вирощуванні болгарського перцю на городі є не менш важливим, ніж полив. По-перше, цьому овочу потрібен азот, від якого залежить розмір рослини. Чим більшим буде кущ болгарського перцю, тим більше ви отримаєте врожаю.

Також цьому популярному овочу потрібне підживлення, в якому міститься калій. А ще болгарський перець важливо підживлювати добривами, до складу яких входить кальцій, магній, фосфор і бор. Ці корисні елементи здатні покращити врожай перцю на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити перець на городі в липні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити перець після посадки на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна позбутися павутинного кліща на перці. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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