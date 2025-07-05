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Как поливать болгарский перец, чтобы он вырос большим и вкусным

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 16:54
Как правильно поливать болгарский перец на огороде — важные правила, советы дачникам
Человек, который поливает кусты болгарского перца на огороде. Фото: Gardeningetc

Чтобы иметь большой и вкусный урожай болгарского перца на своем огороде, необходимо знать важные правила ухода, в частности, полива. Опытные дачники рассказали, как правильно поливать и чем подкармливать этот овощ, чтобы не допустить ошибку и не испортить весь урожай на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Болгарский перец любит, когда его часто поливают, но и избытка влаги не должно быть. Если вы до сих пор не поняли, как правильно это нужно делать, чтобы не испортить урожай этого овоща на огороде, вот вам несколько советов.

Узнайте, как нужно поливать болгарский перец, чтобы не залить его и, в то же время, обеспечить достаточным количеством воды. Также дачники рассказали, чем нужно подкармливать овощ.

Перец
Выращивание красного перца на огороде. Фото: Pinterest

Как поливать болгарский перец

Опытные дачники рекомендуют поливать грядки, где у вас растет болгарский перец, через день. При этом, делать это лучше методом "дождика". В таком случае вы не заливаете перец, ведь он точно не будет радоваться чрезмерному количеству влаги.

Полив перца
Процесс полива кустов перца на огороде. Фото: Decorexpro

Чем подкормить болгарский перец

Внесение удобрений при выращивании болгарского перца на огороде является не менее важным, чем полив. Во-первых, этому овощу нужен азот, от которого зависит размер растения. Чем крупнее будет куст болгарского перца, тем больше вы получите урожая.

Также этому популярному овощу нужна подкормка, в которой содержится калий. А еще болгарский перец важно подпитывать удобрениями, в состав которых входит кальций, магний, фосфор и бор. Эти полезные элементы способны улучшить урожай перца на огороде.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить перец на огороде в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить перец после посадки на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно избавиться от паутинного клеща на перце.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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