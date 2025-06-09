Чим треба підживити перець на городі після посадки — ефективні добрива, поради дачникам

Підживлення кущів перцю в теплиці. Фото: скриншот з YouTube

Щоб зібрати великий і смачний врожай перцю на своєму городі, його потрібно обов’язково удобрювати після посадки. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цей овоч після того, як він був посаджений у відкритий ґрунт.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перцю зараз потрібно нарощувати листостеблову масу, адже від цього залежить кількість плодів. А цьому сприяє саме азот, який дуже легко випаровується з ґрунту або вимивається дощами. В результаті цей елемент починає зникати.

Врожай перцю на городі. Фото: Pexels

Що стосується перцю, то від дефіциту азоту в нього починає жовтіти листя і падати те, яке росте знизу. Кущі забирають азот з нижніх листків і перенаправляє його на верхні, щоб сформувати плоди і нові листки на рослині.

Щоб цього уникнути, необхідно підживити перець на городі, а для цього варто знати, в яких добривах міститься азот.

Полив куща перцю на городі. Фото: The Spruce

Якими азотними добривами варто підживити перець

Курячий послід

До складу курячого посліду входить багато азоту, фосфор, калій, кальцій і велика кількість мікроелементів. Для приготування ефективного добрива вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Добре переброджений курячий послід — 0,5 літрів

Вода — десять літрів

Розчиніть послід у воді та вносьте під кожен кущ перцю десь 600-700 мілілітрів приготовленої суміші.

Добриво "Рост-концентрат"

Це добриво містить не лише азот, який сприяє активному нарощуванню листя і стебел і формуванню плодів, а й гумат калію, який позитивно впливає на розвиток куща. Для приготування розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

"Рост-концентрат" — 25 мілілітрів

Вода — десять літрів

Розчиніть препарат у воді та підживлюйте розчином кожен кущ перцю 600-700 мілілітрами рідини.

Сульфат магнію

Дачники з досвідом рекомендують додати до будь-якого розчину сульфат магнію. Справа в тому, що магній грає важливу роль у фотосинтезі та допомагає плодам швидше ставати насичено зеленими і здоровими. Для приготування розчину візьміть:

Сульфат магнію — одна чайна ложка

Будь-який вищезгаданий розчин — десять літрів

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