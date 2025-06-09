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Главная Дом Обязательно подкормите перец после посадки — чем это надо делать

Обязательно подкормите перец после посадки — чем это надо делать

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 19:30
Чем надо подкормить перец на огороде после посадки — эффективные удобрения, советы дачникам
Подкормка кустов перца в теплице. Фото: скриншот с YouTube

Чтобы собрать большой и вкусный урожай перца на своем огороде, его нужно обязательно удобрять после посадки. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить этот овощ после того, как он был посажен в открытый грунт.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем стоит удобрить перец на огороде после посадки

Перцу сейчас нужно наращивать листостебельную массу, ведь от этого зависит количество плодов. А этому способствует именно азот, который очень легко испаряется из почвы или вымывается дождями. В результате этот элемент начинает исчезать.

Перец
Урожай перца на огороде. Фото: Pexels

Что касается перца, то от дефицита азота у него начинают желтеть листья и падать те, которые растут снизу. Кусты забирают азот с нижних листьев и перенаправляет его на верхние, чтобы сформировать плоды и новые листья на растении.

Чтобы этого избежать, необходимо подкормить перец на огороде, а для этого стоит знать, в каких удобрениях содержится азот.

Полив перца
Полив куста перца на огороде. Фото: The Spruce

Какими азотными удобрениями стоит подкормить перец

Куриный помет

В состав куриного помета входит много азота, фосфор, калий, кальций и большое количество микроэлементов. Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Хорошо перебродивший куриный помет — 0,5 литров
  • Вода — десять литров

Растворите помет в воде и вносите под каждый куст перца где-то 600-700 миллилитров приготовленной смеси.

Удобрение "Рост-концентрат"

Это удобрение содержит не только азот, который способствует активному наращиванию листьев и стеблей и формированию плодов, но и гумат калия, который положительно влияет на развитие куста. Для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • "Рост-концентрат" — 25 миллилитров
  • Вода — десять литров

Растворите препарат в воде и подкармливайте раствором каждый куст перца 600-700 миллилитрами жидкости.

Сульфат магния

Дачники с опытом рекомендуют добавить к любому раствору сульфат магния. Дело в том, что магний играет важную роль в фотосинтезе и помогает плодам быстрее становиться насыщенно зелеными и здоровыми. Для приготовления раствора возьмите:

  • Сульфат магния — одна чайная ложка
  • Любой вышеупомянутый раствор — десять литров

Напомним, мы писали о том, как можно избавиться от паутинного клеща на перце.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить рядом с перцем на огороде.

Также мы сообщали о том, почему сладкий перец вырос горьким и как можно спасти урожай.

овощи советы огород эффективные способы перец
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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