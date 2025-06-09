Чем надо подкормить перец на огороде после посадки — эффективные удобрения, советы дачникам

Обязательно подкормите перец после посадки — чем это надо делать
Чтобы собрать большой и вкусный урожай перца на своем огороде, его нужно обязательно удобрять после посадки. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить этот овощ после того, как он был посажен в открытый грунт.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем стоит удобрить перец на огороде после посадки
Перцу сейчас нужно наращивать листостебельную массу, ведь от этого зависит количество плодов. А этому способствует именно азот, который очень легко испаряется из почвы или вымывается дождями. В результате этот элемент начинает исчезать.
Что касается перца, то от дефицита азота у него начинают желтеть листья и падать те, которые растут снизу. Кусты забирают азот с нижних листьев и перенаправляет его на верхние, чтобы сформировать плоды и новые листья на растении.
Чтобы этого избежать, необходимо подкормить перец на огороде, а для этого стоит знать, в каких удобрениях содержится азот.
Какими азотными удобрениями стоит подкормить перец
Куриный помет
В состав куриного помета входит много азота, фосфор, калий, кальций и большое количество микроэлементов. Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Хорошо перебродивший куриный помет — 0,5 литров
- Вода — десять литров
Растворите помет в воде и вносите под каждый куст перца где-то 600-700 миллилитров приготовленной смеси.
Удобрение "Рост-концентрат"
Это удобрение содержит не только азот, который способствует активному наращиванию листьев и стеблей и формированию плодов, но и гумат калия, который положительно влияет на развитие куста. Для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- "Рост-концентрат" — 25 миллилитров
- Вода — десять литров
Растворите препарат в воде и подкармливайте раствором каждый куст перца 600-700 миллилитрами жидкости.
Сульфат магния
Дачники с опытом рекомендуют добавить к любому раствору сульфат магния. Дело в том, что магний играет важную роль в фотосинтезе и помогает плодам быстрее становиться насыщенно зелеными и здоровыми. Для приготовления раствора возьмите:
- Сульфат магния — одна чайная ложка
- Любой вышеупомянутый раствор — десять литров
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