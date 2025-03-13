Як правильно садити болгарський перець на городі — після яких овочів, поради дачникам

Врожай болгарського перцю в руках. Фото: Pexels

Сівозміна на городі не менш важлива, ніж правильний догляд, і це стосується, зокрема, болгарського перцю. Досвідчені дачники розповіли, після яких рослин на городі потрібно садити цей популярний овоч, щоб зібрати великий і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Щоб зібрати великий врожай болгарського перцю на городі, його варто правильно доглядати у процесі вирощування. Однак, перш за все, треба дотримуватися правильного "сусідства" і сівозміни. Справа в тому, що після деяких рослин перець може не дати вам гарного врожаю.

Проте, є певні культури, які роблять ґрунт на городі родючим і точно допоможуть болгарському перцю дати великий врожай.

Врожай жовтого перцю на рослині. Фото: Pinterest

Після яких овочів варто садити болгарський перець

Огірки, кабачки, патисони, цвітна і білокачанна капуста

Дачники з досвідом рекомендують садити болгарський перець там, де росли всі ці культури на городі. Справа в тому, що вони не забирають із землі поживні елементи, які потрібні болгарському перцю для гарного росту. Тому земля після цих культур залишається родючою, а це саме те, що потрібно будь-якій рослині.

Огірки, кабачки, патисони, цвітна і білокачанна капуста на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Часник із цибулею

Також досвідчені дачники радять висаджувати болгарський перець там, де ви вирощували цибулю і часник. Справа в тому, що ці дві культури гарно впливають на майбутній врожай овоча, тому посадивши перець після часнику із цибулею, ви гарантовано отримаєте гарну рослину.

Врожай часнику і цибулі на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Чи можна садити болгарський перець після болгарського перцю

Кожен досвідчений дачник знає, що болгарський перець доволі сильно робить ґрунт на городі виснаженим. Тому краще не вирощувати його щороку в одному і тому самому місці. Якщо ви збиралися це зробити, краще відмовитися від цієї ідеї.

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