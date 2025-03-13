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Обов'язково посадіть болгарський перець після цих овочів — список

13 березня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно садити болгарський перець на городі — після яких овочів, поради дачникам
Врожай болгарського перцю в руках. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Сівозміна на городі не менш важлива, ніж правильний догляд, і це стосується, зокрема, болгарського перцю. Досвідчені дачники розповіли, після яких рослин на городі потрібно садити цей популярний овоч, щоб зібрати великий і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Щоб зібрати великий врожай болгарського перцю на городі, його варто правильно доглядати у процесі вирощування. Однак, перш за все, треба дотримуватися правильного "сусідства" і сівозміни. Справа в тому, що після деяких рослин перець може не дати вам гарного врожаю.

Проте, є певні культури, які роблять ґрунт на городі родючим і точно допоможуть болгарському перцю дати великий врожай.

Перец
Врожай жовтого перцю на рослині. Фото: Pinterest

Після яких овочів варто садити болгарський перець 

Огірки, кабачки, патисони, цвітна і білокачанна капуста

Дачники з досвідом рекомендують садити болгарський перець там, де росли всі ці культури на городі. Справа в тому, що вони не забирають із землі поживні елементи, які потрібні болгарському перцю для гарного росту. Тому земля після цих культур залишається родючою, а це саме те, що потрібно будь-якій рослині.

Коллаж
Огірки, кабачки, патисони, цвітна і білокачанна капуста на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Часник із цибулею

Також досвідчені дачники радять висаджувати болгарський перець там, де ви вирощували цибулю і часник. Справа в тому, що ці дві культури гарно впливають на майбутній врожай овоча, тому посадивши перець після часнику із цибулею, ви гарантовано отримаєте гарну рослину.

Коллаж
Врожай часнику і цибулі на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Чи можна садити болгарський перець після болгарського перцю

Кожен досвідчений дачник знає, що болгарський перець доволі сильно робить ґрунт на городі виснаженим. Тому краще не вирощувати його щороку в одному і тому самому місці. Якщо ви збиралися це зробити, краще відмовитися від цієї ідеї.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити біля перцю на городі для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, який сорт перцю вважається найкращим для посадки на городі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно підживлювати перець на городі, коли він цвіте.

овочі рослини поради город болгарський перець

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