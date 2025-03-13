Как правильно сажать болгарский перец на огороде — после каких овощей, советы дачникам

Урожай болгарского перца в руках. Фото: Pexels

Севооборот на огороде не менее важен, чем правильный уход, и это касается, в частности, болгарского перца. Опытные дачники рассказали, после каких растений на огороде нужно сажать этот популярный овощ, чтобы собрать большой и вкусный урожай.

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Чтобы собрать большой урожай болгарского перца на огороде, за ним стоит правильно ухаживать в процессе выращивания. Однако, прежде всего, надо придерживаться правильного "соседства" и севооборота. Дело в том, что после некоторых растений перец может не дать вам хорошего урожая.

Тем не менее, есть определенные культуры, которые делают почву на огороде плодородной и точно помогут болгарскому перцу дать большой урожай.

Урожай желтого перца на растении. Фото: Pinterest

После каких овощей стоит сажать болгарский перец

Огурцы, кабачки, патиссоны, цветная и белокочанная капуста

Дачники с опытом рекомендуют сажать болгарский перец там, где росли все эти культуры на огороде. Дело в том, что они не забирают из земли питательные элементы, которые нужны болгарскому перцу для хорошего роста. Поэтому земля после этих культур остается плодородной, а это именно то, что нужно любому растению.

Огурцы, кабачки, патиссоны, цветная и белокочанная капуста на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Чеснок с луком

Также опытные дачники советуют высаживать болгарский перец там, где вы выращивали лук и чеснок. Дело в том, что эти две культуры хорошо влияют на будущий урожай овоща, поэтому посадив перец после чеснока с луком, вы гарантированно получите хорошее растение.

Урожай чеснока и лука на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Можно ли сажать болгарский перец после болгарского перца

Каждый опытный дачник знает, что болгарский перец довольно сильно делает почву на огороде истощенной. Поэтому лучше не выращивать его каждый год в одном и том же месте. Если вы собирались это сделать, лучше отказаться от этой идеи.

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