Який сорт перцю посадити на городі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам

Який сорт перцю найкращий — корисні поради дачникам
Найкращі сорти болгарського перцю, які варто обрати для посадки на своєму городі. Досвідчені дачники розповіли, які різновиди цього популярного овоча точно дадуть найбільший врожай смачних і соковитих плодів.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Сорти перцю, які вважаються найкращими
Сорт "Анастасія"
Перець цього сорту виростає доволі великим і у формі конусу, а ще він здатний витримувати різні перепади температури повітря надворі. Плоди сорту "Анастасія" м'ясисті, солодкі та соковиті. Посадивши цей сорт, вам вдасться зібрати з одного квадратного метра до 15 кілограмів врожаю.
Сорт "Кубоподібний товстяний"
Плоди сорту виростають соковитими і середніми за розміром, тому вони ідеально підійдуть для консервації. Крім того, даний сорт стійкий до різних захворювань і поганих погодних умов. Тому можете не хвилюватися за врожай цього сорту, адже він виростає великим навіть в умовах посухи або похолодання.
Сорт "Боярд"
Цей сорт неважко доглядати, а ще він витримує різкі перепади температури повітря надворі та різні хвороби. Перець такого сорту можна вирощувати як у теплиці, так і у відкритому ґрунті, а ще він дає великий врожай. Крім того, він здатний адаптуватися до різних погодних умов, тому дає гарний врожай в будь-яких регіонах.
Сорт "Моноліт"
Даний сорт також не потребує особливого догляду, але дає максимальний врожай навіть в умовах поганої погоди. Плоди цього сорту виростають солодкими і соковитими. До того ж, сорт стійкий до різних хвороб, посухи і різкого зниження температури повітря.
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