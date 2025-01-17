Какой сорт перца посадить на огороде, чтобы собрать большой урожай — советы дачникам

Урожай болгарского перца на огороде. Фото: Lazada

Самые лучшие сорта болгарского перца, которые стоит выбрать для посадки на своем огороде. Опытные дачники рассказали, какие разновидности этого популярного овоща точно дадут самый большой урожай вкусных и сочных плодов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорта перца, которые считаются самыми лучшими

Сорт "Анастасия"

Перец этого сорта вырастает довольно большим и в форме конуса, а еще он способен выдерживать различные перепады температуры воздуха на улице. Плоды сорта "Анастасия" мясистые, сладкие и сочные. Посадив этот сорт, вам удастся собрать с одного квадратного метра до 15 килограмм урожая.

Сорт "Кубовидный толстяк"

Плоды сорта вырастают сочными и средними по размеру, поэтому они идеально подойдут для консервации. Кроме того, данный сорт устойчивый к различным заболеваниям и плохим погодным условиям. Поэтому можете не волноваться за урожай этого сорта, ведь он вырастает большим даже в условиях засухи или похолодания.

Сорт "Боярд"

За этим сортом нетрудно ухаживать, а еще он выдерживает резкие перепады температуры воздуха на улице и различные болезни. Перец такого сорта можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте, а еще он дает большой урожай. Кроме того, он способен адаптироваться к различным погодным условиям, поэтому дает хороший урожай в любых регионах.

Сорт "Монолит"

Данный сорт также не требует особого ухода, но дает максимальный урожай даже в условиях плохой погоды. Плоды этого сорта вырастают сладкими и сочными. К тому же, сорт устойчив к различным болезням, засухе и резкому снижению температуры воздуха.

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