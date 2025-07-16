Чому перець на городі тріскається — як врятувати врожай, поради дачникам

Перець у тріщинах і збір врожаю цього овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, далеко не у всіх дачників вдається виростити на своєму городі ідеальний врожай перцю, адже інколи буває так, що на ньому з’являються тріщини. Дізнайтеся, чому виникає така проблема, яка не дає зібрати на своїй ділянці великий, смачний і здоровий овоч.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому на перці з’являються тріщини

Зазвичай тріщини на плодах перцю з’являються через те, що ви нерівномірно поливали його. Справа в тому, що якщо після посухи йде рясний полив, то перець просто не встигає звикнути до різкого перепаду вологи, в результаті чого на ньому лопається шкірка.

Також перець може тріскатися через перепади температури, дефіцит поживних елементів або занадто щільний ґрунт. Але не засмучуйтеся, адже ви ще можете врятувати свій врожай і вирослили цілі перчинки на своєму городі.

Врожай солодкого перцю на кущах на городі. Фото: Pinterest

Як правильно вирощувати перець

По-перше, треба знати, що поливати перець необхідно регулярно, щоб ґрунт не пересихав, але й не був надмірно зволоженим. В ідеалі поливати цю культуру потрібно один або два рази на тиждень, але все залежить від того, яка погода надворі.

Також варто накривати грядки травою або соломою, щоб утримати вологу в ґрунті та захистити кореневу систему рослин від сильної спеки. Щоб зміцнити плоди, підживлюйте кущі добривами, які містять кальцій і калій. Це може бути деревна зола.

А ще важливо обирати сорти, які є стійкими до тріщин, зокрема, "Богатир" або "Каліфорнійське чудо". Посадивши ці сорти перцю на своєму городі, вам не потрібно хвилюватися стосовно гарного врожаю.

Процес поливу рослин перцю на городі. Фото: Decorexpro

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