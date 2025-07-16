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Главная Дом Перец начал трескаться на огороде — от чего и как это исправить

Перец начал трескаться на огороде — от чего и как это исправить

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:30
Почему перец на огороде трескается — как спасти урожай, советы дачникам
Перец в трещинах и сбор урожая этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, далеко не у всех дачников получается вырастить на своем огороде идеальный урожай перца, ведь иногда бывает так, что на нем появляются трещины. Узнайте, почему возникает такая проблема, которая не дает собрать на своем участке большой, вкусный и здоровый овощ.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему на перце появляются трещины

Обычно трещины на плодах перца появляются из-за того, что вы неравномерно поливали его. Дело в том, что если после засухи идет обильный полив, то перец просто не успевает привыкнуть к резкому перепаду влаги, в результате чего на нем лопается кожура.

Также перец может трескаться из-за перепадов температуры, дефицита питательных элементов или слишком плотной почвы. Но не расстраивайтесь, ведь вы еще можете спасти свой урожай и вырастить целые перчинки на своем огороде.

Перцы
Урожай сладкого перца на кустах на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно выращивать перец

Во-первых, надо знать, что поливать перец необходимо регулярно, чтобы почва не пересыхал, но и не была чрезмерно увлажненной. В идеале поливать эту культуру нужно один или два раза в неделю, но все зависит от того, какая погода на улице.

Также стоит накрывать грядки травой или соломой, чтобы удержать влагу в почве и защитить корневую систему растений от сильной жары. Чтобы укрепить плоды, подкармливайте кусты удобрениями, которые содержат кальций и калий. Это может быть древесная зола.

А еще важно выбирать сорта, которые являются устойчивыми к трещинам, в частности, "Богатырь" или "Калифорнийское чудо". Посадив эти сорта перца на своем огороде, вам не нужно волноваться касательно хорошего урожая.

Полив перца
Процесс полива растений перца на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать болгарский перец на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно формировать кусты перца на огороде.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить перец на огороде в июле 2025 года.

овощи советы огород эффективные способы перец
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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