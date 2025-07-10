Як виростити смачний перець на городі, якщо надворі спекотно — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай перцю на городі. Фото: House Digest

Такий популярний овоч, як перець, вважається доволі чутливим до сонячних променів, тому коли надворі спекотно, їх важко вирощувати. Проте, досвідчені дачники розповіли, як можна спростити цю задачу, щоб отримати великий і смачний врожай перцю на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб стінки плодів перцю були товстими, а сам овоч отримував достатню кількість вітамінів і мінералів, потрібно забезпечувати йому постійну вологу. До того ж, перцю потрібні ресурси, які допомагатимуть йому справлятися зі стресом від посухи.

Щоб не втратити врожай цього овоча на своєму городі, необхідно знати, як його вирощувати в спекотні дні.

Великий врожай перцю на кущах. Фото: Decorexpro

Як виростити смачний перець у спеку

Збереження вологи в ґрунті

Якщо волога одразу не випаровується з ґрунту, це чудово, адже з її допомогою перець краще витримуватиме спекотні дні. Щоб утримати вологу, варто мульчувати кущі або накрити землю навколо рослин спеціальним волокном.

Якщо ви любите натуральні елементи, можете користуватися будь-якими з них — наприклад, травою, яка містить багато мінералів і азоту, сіном, яке вважається набагато безпечнішим, або камінням, яке краще тримає вологу в землі.

Мульчування кущів перцю на городі. Фото: Ardula

Створення затінку

Далеко не кожна рослина здатна витримувати на собі палючі сонячні промені, які шкодять їм. Те ж саме стосується і перців, яким потрібен затінок у сонце. Видаліть квіти і зав’язі, які розташовані на верхніх частинах кущів перцю, адже на них можуть залишатися опіки, але залиште крону, яка захищатиме інші складові рослин цього овоча.

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