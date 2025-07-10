Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Как выращивать перец на огороде в жару — полезные советы

Как выращивать перец на огороде в жару — полезные советы

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 12:22
Как вырастить вкусный перец на огороде, если на улице жарко — советы дачникам
Человек, который собирает урожай перца на огороде. Фото: House Digest

Такой популярный овощ, как перец, считается довольно чувствительным к солнечным лучам, поэтому когда на улице жарко, их трудно выращивать. Однако, опытные дачники рассказали, как можно упростить эту задачу, чтобы получить большой и вкусный урожай перца на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Чтобы стенки плодов перца были толстыми, а сам овощ получал достаточное количество витаминов и минералов, нужно обеспечивать ему постоянную влагу. К тому же, перцу нужны ресурсы, которые будут помогать ему справляться со стрессом от засухи.

Чтобы не потерять урожай этого овоща на своем огороде, необходимо знать, как его выращивать в жаркие дни.

Перец
Большой урожай перца на кустах. Фото: Decorexpro

Как вырастить вкусный перец в жару

Сохранение влаги в почве

Если влага сразу не испаряется из почвы, это замечательно, ведь с ее помощью перец будет лучше выдерживать жаркие дни. Чтобы удержать влагу, стоит мульчировать кусты или накрыть землю вокруг растений специальным волокном.

Если вы любите натуральные элементы, можете пользоваться любыми из них — например, травой, которая содержит много минералов и азота, сеном, которое считается гораздо безопасным, или камнями, которые лучше держат влагу в земле.

Мульчирование перца
Мульчирование кустов перца на огороде. Фото: Ardula

Создание тени

Далеко не каждое растение способно выдерживать на себе палящие солнечные лучи, которые вредят им. То же самое касается и перцев, которым нужна тень в солнце. Удалите цветы и завязи, которые расположены на верхних частях кустов перца, ведь на них могут оставаться ожоги, но оставьте крону, которая будет защищать другие составляющие растений этого овоща.

Напомним, мы писали о том, как правильно формировать кусты болгарского перца на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить перец на огороде в июле 2025 года.

Также мы сообщали о том, как можно спасти перец на огороде от паутинного клеща.

лето овощи советы огород эффективные способы перец
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации