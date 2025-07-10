Как вырастить вкусный перец на огороде, если на улице жарко — советы дачникам

Человек, который собирает урожай перца на огороде. Фото: House Digest

Такой популярный овощ, как перец, считается довольно чувствительным к солнечным лучам, поэтому когда на улице жарко, их трудно выращивать. Однако, опытные дачники рассказали, как можно упростить эту задачу, чтобы получить большой и вкусный урожай перца на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чтобы стенки плодов перца были толстыми, а сам овощ получал достаточное количество витаминов и минералов, нужно обеспечивать ему постоянную влагу. К тому же, перцу нужны ресурсы, которые будут помогать ему справляться со стрессом от засухи.

Чтобы не потерять урожай этого овоща на своем огороде, необходимо знать, как его выращивать в жаркие дни.

Большой урожай перца на кустах. Фото: Decorexpro

Как вырастить вкусный перец в жару

Сохранение влаги в почве

Если влага сразу не испаряется из почвы, это замечательно, ведь с ее помощью перец будет лучше выдерживать жаркие дни. Чтобы удержать влагу, стоит мульчировать кусты или накрыть землю вокруг растений специальным волокном.

Если вы любите натуральные элементы, можете пользоваться любыми из них — например, травой, которая содержит много минералов и азота, сеном, которое считается гораздо безопасным, или камнями, которые лучше держат влагу в земле.

Мульчирование кустов перца на огороде. Фото: Ardula

Создание тени

Далеко не каждое растение способно выдерживать на себе палящие солнечные лучи, которые вредят им. То же самое касается и перцев, которым нужна тень в солнце. Удалите цветы и завязи, которые расположены на верхних частях кустов перца, ведь на них могут оставаться ожоги, но оставьте крону, которая будет защищать другие составляющие растений этого овоща.

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