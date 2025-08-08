Что нельзя делать с перцем в августе 2025 — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай перца на огороде. Фото: Hispanos Press

Каждый настоящий дачник знает, что в августе перец на огороде начинает активно плодоносить, поэтому именно в этот период важно сделать все правильно. Узнайте, чего обязательно стоит избегать при выращивании этого овоща, чтобы не испортить его урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Как нельзя ухаживать за перцем в августе — как правильно

Плохой полив

В августе перец испытывает сильный стресс от пересыхания почвы, в результате чего растения сбрасывают цветки и завязи, а плоды вырастают маленькими и теряют вкус. Не менее опасным является и чрезмерный полив, особенно холодной водой. От этого начнут гнить корни и развиваться грибковые болезни.

Поливать перец нужно регулярно, но в умеренном количестве, и лучше это делать утром или вечером. При этом, вода для полива перца должна быть теплой и отстоянной.

Плоды желтого перца на огороде. Фото: Pinterest

Неправильная подкормка

В этом месяце перцу особенно нужно питание, но азот обязательно надо исключить. Дело в том, что этот элемент способствует росту зеленой массы и не стимулирует формирование плодов, а это, в свою очередь, замедляет созревание овощей.

Дачники с опытом рекомендуют подкармливать перец удобрениями с содержанием калия, кальция и фосфора. Дело в том, что фосфор с калием ускоряют налив и созревание, а кальций защищает растения от вершинной гнили. Для этого можно взять комплексные минеральные удобрения, древесную золу или кальциевую селитру.

Сбор урожая перца на огороде. Фото: Freepik

Неправильный уход

В последний летний месяц перец достигает большого размера, поэтому надо следить за его состоянием. Загущенность и наличие пасынков внутри куста не дают воздуху правильно циркулировать, а это, в свою очередь, создает идеальную среду для развития грибковых болезней.

Поэтому регулярно обрезайте лишние побеги со старой листвой, которая создает тень для плодов. Осторожно рыхлите почву и не забывайте о профилактической обработке от вредителей.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкармливать перец на огороде в августе 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно выращивать перец на огороде во время жары.

Также мы сообщали о том, как правильно формировать кусты перца на огороде.