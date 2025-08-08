Что нельзя делать с перцем в августе 2025 — советы дачникам

Не делайте этого с перцем в августе 2025, иначе потеряете урожай
Каждый настоящий дачник знает, что в августе перец на огороде начинает активно плодоносить, поэтому именно в этот период важно сделать все правильно. Узнайте, чего обязательно стоит избегать при выращивании этого овоща, чтобы не испортить его урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как нельзя ухаживать за перцем в августе — как правильно
Плохой полив
В августе перец испытывает сильный стресс от пересыхания почвы, в результате чего растения сбрасывают цветки и завязи, а плоды вырастают маленькими и теряют вкус. Не менее опасным является и чрезмерный полив, особенно холодной водой. От этого начнут гнить корни и развиваться грибковые болезни.
Поливать перец нужно регулярно, но в умеренном количестве, и лучше это делать утром или вечером. При этом, вода для полива перца должна быть теплой и отстоянной.
Неправильная подкормка
В этом месяце перцу особенно нужно питание, но азот обязательно надо исключить. Дело в том, что этот элемент способствует росту зеленой массы и не стимулирует формирование плодов, а это, в свою очередь, замедляет созревание овощей.
Дачники с опытом рекомендуют подкармливать перец удобрениями с содержанием калия, кальция и фосфора. Дело в том, что фосфор с калием ускоряют налив и созревание, а кальций защищает растения от вершинной гнили. Для этого можно взять комплексные минеральные удобрения, древесную золу или кальциевую селитру.
Неправильный уход
В последний летний месяц перец достигает большого размера, поэтому надо следить за его состоянием. Загущенность и наличие пасынков внутри куста не дают воздуху правильно циркулировать, а это, в свою очередь, создает идеальную среду для развития грибковых болезней.
Поэтому регулярно обрезайте лишние побеги со старой листвой, которая создает тень для плодов. Осторожно рыхлите почву и не забывайте о профилактической обработке от вредителей.
