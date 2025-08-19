Как избавиться от паутинного клеща на перце — эффективные методы, советы дачникам

Паутинный клещ и сбор урожая перца на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличие паутинного клеща на огороде — это большая опасность для перца, поскольку он может уничтожить целую грядку. Чтобы эффективно избавиться от этого вредителя и вовремя спасти свои овощи, узнайте, что обязательно нужно сделать с урожаем.

Кто такой паутинный клещ

Паутинный клещ — это маленькое насекомое, размер которого составляет всего лишь один-два миллиметра. Этот вредитель высасывает сок из растений перца, в результате чего они ослабевают и могут даже погибнуть. Если вы заметили, что на листьях растения появляются желтые точки, и они осыпаются, это означает, что оно пострадало от этого вредителя.

Несколько паутинных клещей на растении. Фото: Decorexpro

Как можно спасти перец от паутинного клеща

Хозяйственное мыло

Если ваш перец пострадал от паутинного клеща, вам нужно приготовить эффективный раствор. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Натертое хозяйственное мыло — два куска

Вода — 15 литров

Возьмите мыло, натрите его не терке и растворите в воде, после чего побрызгайте пострадавший перец.

Шелуха луковой шелухи

Это еще одно эффективное средство, которое поможет бороться с паутинным клещом на перце. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

Луковая шелуха — 200 грамм

Кипяток

Залейте луковую шелуху кипятком и оставьте настояться на шесть часов, после чего процедите приготовленный раствор и побрызгайте грядку с перцем.

Опрыскивание кустов перца на огороде. Фото: Pinterest

Чеснок

Для того, чтобы приготовить эффективный раствор из чеснока, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Чеснок — 150 грамм

Вода — пять литров

Натрите мелко чеснок, залейте его водой, тщательно размешайте и побрызгайте кусты перца.

