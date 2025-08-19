Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Паутинный клещ атакует перец на огороде — как спасти урожай

Паутинный клещ атакует перец на огороде — как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 22:33
Как избавиться от паутинного клеща на перце — эффективные методы, советы дачникам
Паутинный клещ и сбор урожая перца на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличие паутинного клеща на огороде — это большая опасность для перца, поскольку он может уничтожить целую грядку. Чтобы эффективно избавиться от этого вредителя и вовремя спасти свои овощи, узнайте, что обязательно нужно сделать с урожаем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Кто такой паутинный клещ

Паутинный клещ — это маленькое насекомое, размер которого составляет всего лишь один-два миллиметра. Этот вредитель высасывает сок из растений перца, в результате чего они ослабевают и могут даже погибнуть. Если вы заметили, что на листьях растения появляются желтые точки, и они осыпаются, это означает, что оно пострадало от этого вредителя.

Паутинный клещ
Несколько паутинных клещей на растении. Фото: Decorexpro

Как можно спасти перец от паутинного клеща

Хозяйственное мыло

Если ваш перец пострадал от паутинного клеща, вам нужно приготовить эффективный раствор. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Натертое хозяйственное мыло — два куска
  • Вода — 15 литров

Возьмите мыло, натрите его не терке и растворите в воде, после чего побрызгайте пострадавший перец.

Шелуха луковой шелухи

Это еще одно эффективное средство, которое поможет бороться с паутинным клещом на перце. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

  • Луковая шелуха — 200 грамм
  • Кипяток

Залейте луковую шелуху кипятком и оставьте настояться на шесть часов, после чего процедите приготовленный раствор и побрызгайте грядку с перцем.

Обработка перца
Опрыскивание кустов перца на огороде. Фото: Pinterest

Чеснок

Для того, чтобы приготовить эффективный раствор из чеснока, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Чеснок — 150 грамм
  • Вода — пять литров

Натрите мелко чеснок, залейте его водой, тщательно размешайте и побрызгайте кусты перца.

Напомним, мы писали о том, почему на перце появилась гниль и как можно спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как выращивать перец на огороде во время летней жары.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно поливать болгарский перец на огороде.

овощи советы огород перец вредители паутинный клещ
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации