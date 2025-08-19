Как избавиться от паутинного клеща на перце — эффективные методы, советы дачникам

Паутинный клещ атакует перец на огороде — как спасти урожай
Наличие паутинного клеща на огороде — это большая опасность для перца, поскольку он может уничтожить целую грядку. Чтобы эффективно избавиться от этого вредителя и вовремя спасти свои овощи, узнайте, что обязательно нужно сделать с урожаем.
Кто такой паутинный клещ
Паутинный клещ — это маленькое насекомое, размер которого составляет всего лишь один-два миллиметра. Этот вредитель высасывает сок из растений перца, в результате чего они ослабевают и могут даже погибнуть. Если вы заметили, что на листьях растения появляются желтые точки, и они осыпаются, это означает, что оно пострадало от этого вредителя.
Как можно спасти перец от паутинного клеща
Хозяйственное мыло
Если ваш перец пострадал от паутинного клеща, вам нужно приготовить эффективный раствор. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Натертое хозяйственное мыло — два куска
- Вода — 15 литров
Возьмите мыло, натрите его не терке и растворите в воде, после чего побрызгайте пострадавший перец.
Шелуха луковой шелухи
Это еще одно эффективное средство, которое поможет бороться с паутинным клещом на перце. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Луковая шелуха — 200 грамм
- Кипяток
Залейте луковую шелуху кипятком и оставьте настояться на шесть часов, после чего процедите приготовленный раствор и побрызгайте грядку с перцем.
Чеснок
Для того, чтобы приготовить эффективный раствор из чеснока, смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Чеснок — 150 грамм
- Вода — пять литров
Натрите мелко чеснок, залейте его водой, тщательно размешайте и побрызгайте кусты перца.
