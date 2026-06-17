Як врятувати полуницю від сірої гнилі: ефективні методи боротьби з хворобою

Захист полуниці від сірої гнилі. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у самому розпалі сезон збору полуниці. Грядки українських садівників рясніють солодкими червоними ягодами. Та водночас у цей час з'являється небезпечний ворог для рослини — сіра гниль. Є ефективні методи боротьби з грибковою хворобою, які врятують врожай.

Новини.LIVE розповідає, як захистити полуницю від сірої гнилі та зберегти щедрий урожай.

Як розпізнати сіру гниль на полуниці

Сіра гниль є одною із найпоширеніших хвороб, що атакує полуницю. Її викликає грибок Botrytis cinerea, який особливо активно розвивається за високої вологості та нестачі циркуляції повітря між рослинами.

Першими тривожними сигналами стають невеликі м'які плями на ягодах. Згодом вони швидко збільшуються, а поверхня плодів вкривається характерним пухнастим сірим нальотом. Уражені ягоди темнішають, втрачають пружність, стають водянистими та непридатними для споживання.

Спори грибка можуть тривалий час зберігатися у ґрунті та рослинних рештках, тому навіть одна хвора ягода здатна стати джерелом зараження для всієї грядки.

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Найчастіше спалах хвороби відбувається під час затяжних дощів або при надмірних поливах. Волога, яка довго затримується на листі та ягодах, створює ідеальні умови для розвитку грибка.

До основних причин зараження належать:

загущені посадки полуниці;

недостатнє провітрювання грядок;

частий полив по листю;

контакт ягід із ґрунтом;

несвоєчасне видалення пошкоджених плодів і листя.

Як врятувати полуницю від сірої гнилі

Діяти потрібно вже при перших ознаках захворювання. Насамперед видаліть усі уражені ягоди, листя та інші пошкоджені частини рослин. Чим швидше буде усунуте джерело інфекції, тим більше шансів зберегти здорові ягоди.

Рекомендується регулярно проріджувати кущі, щоб покращити доступ повітря та прискорити висихання рослин після дощу.

Як правильно поливати полуницю

Щоб уникнути появи сірої гнилі, важливо переглянути режим поливу. Найкраще зволожувати ґрунт безпосередньо під корінь, не допускаючи потрапляння води на листя, квіти та ягоди. Поливати полуницю бажано вранці. У такому разі рослини встигають обсохнути до вечора, а зайва волога не накопичується на поверхні листя.

Чому варто мульчувати грядки з полуницею

Одним із найефективніших методів профілактики сірої гнилі вважається мульчування грядок. Мульча не дозволяє ягодам торкатися вологого ґрунту, де часто накопичуються спори грибка. Вона допомагає підтримувати оптимальну вологість землі та зменшує ріст бур'янів. Для цього чудово підходять:

солома;

суха трава;

спеціальне агроволокно.

Чим обробити полуницю для профілактики хвороби

Для захисту насаджень багато дачників використовують біологічні препарати на основі корисних мікроорганізмів. Добре зарекомендували себе засоби із сінною паличкою та триходермою. Водночас важливо розуміти, що біозасоби найбільш ефективні саме як профілактика. Такі препарати:

допомагають пригнічувати розвиток патогенних грибків;

допомагають захистити здоровий урожай;

зміцнюють рослини;

підвищують стійкість до захворювань.

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