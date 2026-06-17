Как спасти клубнику от серой гнили: эффективные методы борьбы с болезнью

Серая гниль угрожает клубнике: как быстро спасти урожай
В Украине в самом разгаре сезон сбора клубники. Грядки украинских садоводов усыпаны сладкими красными ягодами. Однако в это же время появляется опасный враг растения — серая гниль. Существуют эффективные методы борьбы с грибковой болезнью, которые спасут урожай.
Новини.LIVE рассказывают, как защитить клубнику от серой гнили и сохранить щедрый урожай.
Как распознать серую гниль на клубнике
Серая гниль — одна из самых распространенных болезней, поражающих клубнику. Ее вызывает грибок Botrytis cinerea, который особенно активно развивается при высокой влажности и недостаточной циркуляции воздуха между растениями.
Первыми тревожными сигналами становятся небольшие мягкие пятна на ягодах. Со временем они быстро увеличиваются, а поверхность плодов покрывается характерным пушистым серым налетом. Пораженные ягоды темнеют, теряют упругость, становятся водянистыми и непригодными для употребления.
Споры грибка могут длительное время сохраняться в почве и растительных остатках, поэтому даже одна больная ягода способна стать источником заражения для всей грядки.
Почему клубника заболевает серой гнилью: основные причины
Чаще всего вспышка болезни происходит во время затяжных дождей или при чрезмерных поливах. Влага, которая долго задерживается на листьях и ягодах, создает идеальные условия для развития грибка.
К основным причинам заражения относятся:
- густые посадки клубники;
- недостаточная вентиляция грядок;
- частый полив по листьям;
- контакт ягод с почвой;
- несвоевременное удаление поврежденных плодов и листьев.
Как спасти клубнику от серой гнили
Действовать нужно уже при первых признаках заболевания. Прежде всего удалите все пораженные ягоды, листья и другие поврежденные части растений. Чем быстрее будет устранен источник инфекции, тем больше шансов сохранить здоровые ягоды.
Рекомендуется регулярно прореживать кусты, чтобы улучшить доступ воздуха и ускорить высыхание растений после дождя.
Как правильно поливать клубнику
Чтобы избежать появления серой гнили, важно пересмотреть режим полива. Лучше всего увлажнять почву непосредственно у корней, не допуская попадания воды на листья, цветы и ягоды. Поливать клубнику желательно утром. В этом случае растения успевают высохнуть к вечеру, а лишняя влага не скапливается на поверхности листьев.
Почему стоит мульчировать грядки с клубникой
Одним из самых эффективных методов профилактики серой гнили считается мульчирование грядок. Мульча не позволяет ягодам соприкасаться с влажной почвой, где часто скапливаются споры грибка. Она помогает поддерживать оптимальную влажность почвы и сдерживает рост сорняков. Для этого отлично подходят:
- солома;
- сухая трава;
- специальное агроволокно.
Чем обработать клубнику для профилактики болезни
Для защиты насаждений многие дачники используют биологические препараты на основе полезных микроорганизмов. Хорошо зарекомендовали себя средства с сеновой палочкой и триходермой. В то же время важно понимать, что биологические средства наиболее эффективны именно в качестве профилактики. Такие препараты:
- помогают подавлять развитие патогенных грибков;
- помогают защитить здоровый урожай;
- укрепляют растения;
- повышают устойчивость к заболеваниям.
Также делимся другими полезными советами по садоводству
Какие семь распространенных причин портят урожай клубники и как это исправить.
Чем подкормить клубнику после цветения для продолжения плодоношения.
Что посадить на огороде после клубники, чтобы урожай приятно удивил.