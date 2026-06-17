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Серая гниль угрожает клубнике: как быстро спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 02:45
Как спасти клубнику от серой гнили: эффективные методы борьбы с болезнью
Защита клубники от серой гнили. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в самом разгаре сезон сбора клубники. Грядки украинских садоводов усыпаны сладкими красными ягодами. Однако в это же время появляется опасный враг растения — серая гниль. Существуют эффективные методы борьбы с грибковой болезнью, которые спасут урожай.

Новини.LIVE рассказывают, как защитить клубнику от серой гнили и сохранить щедрый урожай.

Как распознать серую гниль на клубнике

Серая гниль — одна из самых распространенных болезней, поражающих клубнику. Ее вызывает грибок Botrytis cinerea, который особенно активно развивается при высокой влажности и недостаточной циркуляции воздуха между растениями.

Первыми тревожными сигналами становятся небольшие мягкие пятна на ягодах. Со временем они быстро увеличиваются, а поверхность плодов покрывается характерным пушистым серым налетом. Пораженные ягоды темнеют, теряют упругость, становятся водянистыми и непригодными для употребления.

Споры грибка могут длительное время сохраняться в почве и растительных остатках, поэтому даже одна больная ягода способна стать источником заражения для всей грядки.

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Почему клубника заболевает серой гнилью: основные причины

Чаще всего вспышка болезни происходит во время затяжных дождей или при чрезмерных поливах. Влага, которая долго задерживается на листьях и ягодах, создает идеальные условия для развития грибка.

К основным причинам заражения относятся:

  • густые посадки клубники;
  • недостаточная вентиляция грядок;
  • частый полив по листьям;
  • контакт ягод с почвой;
  • несвоевременное удаление поврежденных плодов и листьев.

Как спасти клубнику от серой гнили

Действовать нужно уже при первых признаках заболевания. Прежде всего удалите все пораженные ягоды, листья и другие поврежденные части растений. Чем быстрее будет устранен источник инфекции, тем больше шансов сохранить здоровые ягоды.

Рекомендуется регулярно прореживать кусты, чтобы улучшить доступ воздуха и ускорить высыхание растений после дождя.

Как правильно поливать клубнику

Чтобы избежать появления серой гнили, важно пересмотреть режим полива. Лучше всего увлажнять почву непосредственно у корней, не допуская попадания воды на листья, цветы и ягоды. Поливать клубнику желательно утром. В этом случае растения успевают высохнуть к вечеру, а лишняя влага не скапливается на поверхности листьев.

Почему стоит мульчировать грядки с клубникой

Одним из самых эффективных методов профилактики серой гнили считается мульчирование грядок. Мульча не позволяет ягодам соприкасаться с влажной почвой, где часто скапливаются споры грибка. Она помогает поддерживать оптимальную влажность почвы и сдерживает рост сорняков. Для этого отлично подходят:

  • солома;
  • сухая трава;
  • специальное агроволокно.

Чем обработать клубнику для профилактики болезни

Для защиты насаждений многие дачники используют биологические препараты на основе полезных микроорганизмов. Хорошо зарекомендовали себя средства с сеновой палочкой и триходермой. В то же время важно понимать, что биологические средства наиболее эффективны именно в качестве профилактики. Такие препараты:

  • помогают подавлять развитие патогенных грибков;
  • помогают защитить здоровый урожай;
  • укрепляют растения;
  • повышают устойчивость к заболеваниям.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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