Агрономы раскрыли секрет, как легко защитить помидоры от фитофторы

Уход за кустами томатов для защиты от фитофторы. Коллаж: Новини.LIVE

Один из главных врагов томатных грядок — фитофтора. Эта болезнь за считанные дни способна лишить огородника урожая. Есть несколько простых, но очень эффективных приемов, которые защитят помидоры от этой напасти.

Новини.LIVE со ссылкой на Better Homes & Gardens рассказывает, почему возникает фитофтора, как распознать первые симптомы и что делать, чтобы защитить урожай.

В чем опасность фитофторы

Фитофтора — это заболевание, которое быстро распространяется при благоприятных погодных условиях и поражает листья, стебли и плоды. В тяжелых случаях растение может погибнуть менее чем за неделю.

Специалисты объясняют, что существует два основных типа болезни, которые, хотя и похожи, поражают растение по-разному:

Ранняя фитофтора. Обычно начинается с нижних листьев. Возбудители попадают из почвы вместе с брызгами воды во время полива или дождя, после чего постепенно поднимаются вверх по растению. Поздняя фитофтора. Сначала поражает верхнюю часть куста. Ее распространению больше всего способствуют прохладная дождливая погода, высокая влажность и ветер, который переносит возбудителя на значительные расстояния.

Как понять, что помидоры заболели

Первые признаки фитофторы довольно легко пропустить, поэтому стоит регулярно осматривать посадки. Насторожить должны следующие симптомы:

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небольшие бурые пятна на листьях;

постепенное пожелтение или побурение листьев;

высыхание и опадение поражённых листьев;

темные пятна на стеблях;

коричневые углубленные пятна на плодах;

общее увядание куста.

Главный секрет, помогающий сдержать фитофтору

Фитофтора не "нападет" на ваши кусты помидоров, если листья будут защищены от влаги. Ведь именно избыток влаги создает идеальные условия для развития болезни.

Агрономы советуют регулярно прореживать кусты и удалять нижние листья, касающиеся земли. Так воздух будет лучше циркулировать между растениями, а листья быстрее высыхать после росы или дождя. Такой простой прием не требует дополнительных затрат, но существенно повышает шансы на здоровый урожай.

Как правильно защитить помидоры от фитофторы

Помимо обрезки листьев, специалисты советуют соблюдать еще несколько важных правил:

Подвязывайте помидоры к опорам или выращивайте их на шпалерах. Так листья не будут лежать на земле, а после дождя быстрее высыхать. Мульчируйте почву. Слой органической мульчи не позволяет частицам почвы вместе с возбудителями болезней попадать на листья во время полива или осадков. Поливайте только под корень. Старайтесь не смачивать листья, а сам полив проводите утром. К вечеру растения успеют высохнуть, что значительно снижает риск заражения. Не загущайте посадки. Между кустами должно оставаться достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Сразу удаляйте пораженные листья. Соблюдайте севооборот. Не стоит несколько лет подряд высаживать томаты или картофель на одном и том же месте, ведь возбудители фитофторы могут длительное время сохраняться в почве и растительных остатках.

Можно ли полностью вылечить фитофтороз

При появлении первых симптомов можно применять фунгициды. Некоторые огородники также используют препараты на основе меди или биологические средства защиты. Но когда болезнь сильно распространилась, избавиться от нее невозможно, поэтому агрономы подчеркивают: делать ставку следует на профилактику.

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