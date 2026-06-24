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Главная Дом и огород Белокочанная капуста растрескивается на огороде: как спасти урожай

Белокочанная капуста растрескивается на огороде: как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 14:36
Почему трескается капуста на грядке: советы, как спасти урожай овоща
Уход за белокочанной капустой на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

В середине лета белокочанная капуста начинает формировать кочаны, и огородники с нетерпением ждут щедрого урожая. Однако порой уже готовые к сбору плоды внезапно покрываются трещинами. Такие овощи теряют лежкость, вкус и качество. Предотвратить это можно. Существуют простые правила ухода за капустой на грядках.

Новини.LIVE рассказывает, почему растрескивается белокочанная капуста на грядке и что поможет сохранить урожай.

Почему трескается капуста на огороде: основные причины

Есть несколько основных причин, по которым капуста начинает растрескиваться:

  • Неправильный режим полива

Овощ плохо переносит резкие перепады влажности. Он не любит ни переувлажнения, ни засухи. Когда после дефицита воды растение получает обильный полив, внутренние листья начинают быстро наращивать массу. А вот наружные при этом не успевают растягиваться, поэтому плотный кочан буквально разрывается изнутри.

  • Ошибки с подкормкой

Чрезмерное количество азота во второй половине вегетации стимулирует слишком быстрое развитие кочана, из-за чего ткани не выдерживают нагрузки. Поэтому в этот период следует делать акцент на калийных и фосфорных удобрениях, которые способствуют правильному формированию кочанов и укреплению растений.

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  • Дисбаланс питательных веществ

Белокочанная капуста чувствительно реагирует даже на незначительный дефицит отдельных микроэлементов. На качество кочанов могут повлиять избыток калия или недостаток кальция. Недостаток бора, магния и серы также замедляет развитие и повышает риск появления трещин.

Что нужно делать, чтобы капуста на грядках не растрескивалась

Чтобы сохранить урожай белокочанной капусты целым и сочным, следуйте нескольким простым рекомендациям:

  • поливайте регулярно, не допуская пересыхания почвы;
  • мульчируйте грядки, чтобы дольше удерживать влагу;
  • не злоупотребляйте азотными удобрениями после начала формирования кочанов;
  • следите за балансом микроэлементов в почве;
  • своевременно собирайте спелые кочаны, не оставляя их надолго на грядке.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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