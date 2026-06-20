Чем подкормить кабачки в конце июня 2026: удобрение для большого урожая

Подкормка кабачков для роста плодов. Коллаж: Новини.LIVE

В конце июня кабачки активно растут и формируют завязи. Поэтому это наиболее благоприятный период, чтобы поддержать растения и подкормить их питательными веществами. Есть полезная подкормка, которая поможет сформировать крепкий куст и подготовит его к обильному плодоношению.

Новини.LIVE рассказывает, чем стоит подкормить кабачки в конце июня, чтобы они выросли крупными, сочными и вкусными.

Почему в конце июня кабачки особенно нуждаются в подкормке

В июне кабачки начинают формировать завязи. Если растениям не хватает питательных веществ, они ослабевают и могут сбрасывать завязи. В результате урожай будет небольшим. В этот период кабачкам нужны удобрения, которые стимулируют рост зеленой массы и поддерживают общее развитие культуры.

Лучшее удобрение для кабачков в июне

Одной из самых эффективных подкормок является настой на основе куриного помета. Такое органическое удобрение содержит не только азот, необходимый для роста листьев, но и фосфор, калий и микроэлементы, способствующие укреплению корней и заложению будущих цветков.

Приготовить подкормку несложно:

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смешайте термообработанный куриный помет с водой в соотношении 1:1;

оставьте смесь настаиваться в тёплом месте на 3-4 дня или дольше, чтобы получить концентрат;

перед использованием разведите 0,5 л концентрата в 10 л чистой воды.

Для молодых или ослабленных растений концентрацию можно уменьшить, используя примерно 250 мл концентрата на ведро воды.

Важно: слишком концентрированный раствор может повредить корни и затормозить развитие растения.

Чем подкормить кабачки, если нет куриного помета

Если органического удобрения под рукой нет, хорошей альтернативой станут комплексные минеральные препараты с повышенным содержанием азота, фосфора и калия. Они помогают растению гармонично развиваться и поддерживают его устойчивость к неблагоприятным условиям.

Как правильно поливать кабачки удобрением

Подкормку в конце июня проводят под корень. Для одного куста среднего размера обычно достаточно примерно одного ведра рабочего раствора. Жидкость нужно аккуратно выливать вокруг стебля, стараясь не смачивать молодые листья. Лучше всего проводить процедуру после обычного полива или вечером, когда солнце уже не так активно.

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