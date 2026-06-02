Чем подкормить морковь в июне 2026: лучшее удобрение для сладкого урожая

Подкормка моркови на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Июнь — один из важнейших месяцев для моркови, ведь растение переходит в активную фазу роста и нуждается в питательных веществах. Но не нужно тратить средства на дорогие препараты. Есть доступные подкормки, которые подарят щедрый урожай. Морковь вырастет ровной, большой и сладкой.

Новини.LIVE рассказывает, чем стоит подкормить морковь в июне, чтобы урожай приятно удивил.

Лучшее удобрение для моркови в июне

Для эффективной подкормки можно использовать смесь из трех доступных компонентов, каждый из которых выполняет свою важную функцию:

1. Горчичный жмых

Этот натуральный компонент:

Читайте также:

улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и воздухопроницаемой;

обогащает землю органическими веществами;

способствует накоплению гумуса;

обеспечивает растения азотом;

отпугивает морковную муху.

2. Азофоска

Это комплексное минеральное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий. Благодаря легкодоступной форме морковь быстро усваивает эти питательные вещества, и быстро наращивает зеленую массу, формирует крепкую корневую систему и набирает сахара.

3. Древесная зола

Зола так же содержит целый комплекс макро- и микроэлементов, необходимых для роста корнеплодов. Особенно богата она на калий, который способствует накоплению сахаров. Также именно этот элемент обеспечивает хорошую лежкость корнеплодов.

Как правильно приготовить подкормку для моркови

Для приготовления удобрения понадобятся:

1 кг горчичного жмыха;

0,5 кг азофоски;

1 кг просеянной древесной золы.

Все компоненты необходимо тщательно перемешать до однородного состояния.

Как правильно подкармливать морковь этой смесью

Проводить такую подкормку рекомендуется один раз в июне, когда морковь уже сформировала несколько настоящих листьев и начала активно наращивать корнеплод.

Правила просты:

Вносите смесь только во влажную почву. Лучше всего проводить подкормку после дождя или предварительного полива. Рассыпайте удобрение между рядами моркови, не допуская прямого контакта с корнеплодами и листьями. Для одного квадратного метра грядки обычно достаточно 100-150 г готовой смеси. После внесения слегка разрыхлите верхний слой земли на глубину 2-3 см, чтобы питательные вещества быстрее проникли к корневой системе. Если стоит сухая погода, после подкормки грядку желательно еще раз полить.

Также делимся другими интересными темами по уходу за огородом

Почему возле моркови категорически нельзя сеять укроп.

Что посадить возле моркови, чтобы улучшить урожай корнеплода.

Что положить в лунки при посеве кабачков, чтобы урожай был щедрым.