Чем подкормить огурцы, чтобы они обильно цвели и дали рекордный урожай

Огурцы обильно зацветут: секретная подкормка для рекордного урожая
Опытные хозяева давно знают один простой секрет, который помогает кустам огурцов не только активно цвести, но и формировать крепкие плоды — он заключается в своевременной и полезной подкормке.
как правильно приготовить удобрение для огурцов и когда его применять, чтобы получить максимум плодов.
Чем подкормить огурцы для обильного цветения
Лучшая подкормка для этой огородной культуры — опрыскивание борной кислотой. Безопасная пропорция для домашнего огорода: 1 г борной кислоты на 10 л воды. Если вам нужен меньший объем, придерживайтесь пропорции: 0,1 г на 1 л воды.
Как приготовить раствор:
- Отмерьте 1 г борной кислоты.
- Растворите порошок в стакане горячей воды.
- Хорошо перемешайте до полного растворения.
- Перелейте концентрат в опрыскиватель.
- Долейте воду до 10 л.
- Используйте сразу после приготовления.
Почему бор важен для огурцов
Бор нужен огурцам в очень небольшом количестве, но именно в период цветения его роль становится решающей. Этот микроэлемент отвечает за развитие пыльцы, помогает цветкам нормально опыляться и поддерживает формирование здоровой завязи.
Если растение получает достаточно бора, оно:
- формирует больше полноценных цветков;
- лучше удерживает молодые завязи;
- равномерно наращивает плоды;
- укрепляет молодые листья;
- легче переносит активное плодоношение.
Как понять, что огурцам не хватает бора
Недостаток этого микроэлемента чаще всего проявляется на молодых частях растения. Обратите внимание, если вы заметили следующие признаки:
- молодые листья стали мелкими или скручиваются;
- верхушки кустов растут медленно;
- цветы осыпаются;
- маленькие огурцы желтеют и засыхают;
- плоды растут искривленными или пятнистыми;
- куст выглядит ослабленным даже после полива и стандартной подкормки.
Впрочем, не спешите сразу опрыскивать растения. Иногда проблема не в боре, а в холодных ночах, поливе холодной водой, недостатке опылителей или избытке азота. Перед подкормкой убедитесь, что огурцы получают достаточно тепла и регулярный полив.
Когда проводить подкормку огурцов
Лучшее время для обработки — начало цветения, когда уже видны бутоны и первые цветы. Оптимальная схема такова:
- первый раз — на старте цветения;
- второй раз — через 10-14 дней во время активного формирования завязи;
- третий раз — только при явных признаках дефицита.
Как правильно опрыскивать огурцы
Чтобы подкормка дала максимальный эффект, проводите обработку:
- рано утром или вечером;
- в сухую безветренную погоду;
- когда листва прохладная, без росы.
Распыляйте мелким облачком, смачивая листья с обеих сторон. А если почва пересушена, сначала хорошо полейте огурцы теплой водой, а уже на следующий день проведите опрыскивание.
