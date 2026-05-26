Чем подкормить огурцы, чтобы они обильно цвели и дали рекордный урожай

Опытные хозяева давно знают один простой секрет, который помогает кустам огурцов не только активно цвести, но и формировать крепкие плоды — он заключается в своевременной и полезной подкормке.

как правильно приготовить удобрение для огурцов и когда его применять, чтобы получить максимум плодов.

Чем подкормить огурцы для обильного цветения

Лучшая подкормка для этой огородной культуры — опрыскивание борной кислотой. Безопасная пропорция для домашнего огорода: 1 г борной кислоты на 10 л воды. Если вам нужен меньший объем, придерживайтесь пропорции: 0,1 г на 1 л воды.

Как приготовить раствор:

Отмерьте 1 г борной кислоты. Растворите порошок в стакане горячей воды. Хорошо перемешайте до полного растворения. Перелейте концентрат в опрыскиватель. Долейте воду до 10 л. Используйте сразу после приготовления.

Почему бор важен для огурцов

Бор нужен огурцам в очень небольшом количестве, но именно в период цветения его роль становится решающей. Этот микроэлемент отвечает за развитие пыльцы, помогает цветкам нормально опыляться и поддерживает формирование здоровой завязи.

Если растение получает достаточно бора, оно:

формирует больше полноценных цветков;

лучше удерживает молодые завязи;

равномерно наращивает плоды;

укрепляет молодые листья;

легче переносит активное плодоношение.

Как понять, что огурцам не хватает бора

Недостаток этого микроэлемента чаще всего проявляется на молодых частях растения. Обратите внимание, если вы заметили следующие признаки:

молодые листья стали мелкими или скручиваются;

верхушки кустов растут медленно;

цветы осыпаются;

маленькие огурцы желтеют и засыхают;

плоды растут искривленными или пятнистыми;

куст выглядит ослабленным даже после полива и стандартной подкормки.

Впрочем, не спешите сразу опрыскивать растения. Иногда проблема не в боре, а в холодных ночах, поливе холодной водой, недостатке опылителей или избытке азота. Перед подкормкой убедитесь, что огурцы получают достаточно тепла и регулярный полив.

Когда проводить подкормку огурцов

Лучшее время для обработки — начало цветения, когда уже видны бутоны и первые цветы. Оптимальная схема такова:

первый раз — на старте цветения;

второй раз — через 10-14 дней во время активного формирования завязи;

третий раз — только при явных признаках дефицита.

Как правильно опрыскивать огурцы

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, проводите обработку:

рано утром или вечером;

в сухую безветренную погоду;

когда листва прохладная, без росы.

Распыляйте мелким облачком, смачивая листья с обеих сторон. А если почва пересушена, сначала хорошо полейте огурцы теплой водой, а уже на следующий день проведите опрыскивание.

