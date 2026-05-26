Главная Дом и огород Огурцы обильно зацветут: секретная подкормка для рекордного урожая

Огурцы обильно зацветут: секретная подкормка для рекордного урожая

Дата публикации 26 мая 2026 21:21
Чем подкормить огурцы, чтобы они обильно цвели и дали рекордный урожай
Подкормка огурцов для пышного цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Опытные хозяева давно знают один простой секрет, который помогает кустам огурцов не только активно цвести, но и формировать крепкие плоды — он заключается в своевременной и полезной подкормке.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно приготовить удобрение для огурцов и когда его применять, чтобы получить максимум плодов.

Чем подкормить огурцы для обильного цветения

Лучшая подкормка для этой огородной культуры — опрыскивание борной кислотой. Безопасная пропорция для домашнего огорода: 1 г борной кислоты на 10 л воды. Если вам нужен меньший объем, придерживайтесь пропорции: 0,1 г на 1 л воды.

Как приготовить раствор:

  1. Отмерьте 1 г борной кислоты.
  2. Растворите порошок в стакане горячей воды.
  3. Хорошо перемешайте до полного растворения.
  4. Перелейте концентрат в опрыскиватель.
  5. Долейте воду до 10 л.
  6. Используйте сразу после приготовления.

Почему бор важен для огурцов

Бор нужен огурцам в очень небольшом количестве, но именно в период цветения его роль становится решающей. Этот микроэлемент отвечает за развитие пыльцы, помогает цветкам нормально опыляться и поддерживает формирование здоровой завязи.

Если растение получает достаточно бора, оно:

  • формирует больше полноценных цветков;
  • лучше удерживает молодые завязи;
  • равномерно наращивает плоды;
  • укрепляет молодые листья;
  • легче переносит активное плодоношение.

Как понять, что огурцам не хватает бора

Недостаток этого микроэлемента чаще всего проявляется на молодых частях растения. Обратите внимание, если вы заметили следующие признаки:

  • молодые листья стали мелкими или скручиваются;
  • верхушки кустов растут медленно;
  • цветы осыпаются;
  • маленькие огурцы желтеют и засыхают;
  • плоды растут искривленными или пятнистыми;
  • куст выглядит ослабленным даже после полива и стандартной подкормки.

Впрочем, не спешите сразу опрыскивать растения. Иногда проблема не в боре, а в холодных ночах, поливе холодной водой, недостатке опылителей или избытке азота. Перед подкормкой убедитесь, что огурцы получают достаточно тепла и регулярный полив.

Когда проводить подкормку огурцов

Лучшее время для обработки — начало цветения, когда уже видны бутоны и первые цветы. Оптимальная схема такова:

  • первый раз — на старте цветения;
  • второй раз — через 10-14 дней во время активного формирования завязи;
  • третий раз — только при явных признаках дефицита.

Как правильно опрыскивать огурцы

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, проводите обработку:

  • рано утром или вечером;
  • в сухую безветренную погоду;
  • когда листва прохладная, без росы.

Распыляйте мелким облачком, смачивая листья с обеих сторон. А если почва пересушена, сначала хорошо полейте огурцы теплой водой, а уже на следующий день проведите опрыскивание.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
