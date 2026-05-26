Чим підживити огірки, щоб вони рясно цвіли та дали рекордний урожай

Підживлення огірків для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Досвідчені господарі давно знають один простий секрет, який допомагає кущам огірків не лише активно цвісти, а й формувати міцні плоди — він полягає у вчасному та корисному підживленні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно приготувати добриво для огірків і коли його застосовувати, щоб отримати максимум плодів.

Чим підживити огірки для рясного цвітіння

Найкраще підживлення для цієї городньої культури — обприскування борною кислотою. Безпечна пропорція для домашнього городу: 1 г борної кислоти на 10 л води. Якщо вам потрібен менший об'єм, дотримуйтеся пропорції: 0,1 г на 1 л води.

Як приготувати розчин:

Відміряйте 1 г борної кислоти. Розчиніть порошок у склянці гарячої води. Добре перемішайте до повного розчинення. Перелийте концентрат у обприскувач. Долийте воду до 10 л. Використовуйте одразу після приготування.

Чому бор важливий для огірків

Бор потрібен огіркам у дуже невеликій кількості, але саме в період цвітіння його роль стає вирішальною. Цей мікроелемент відповідає за розвиток пилку, допомагає квіткам нормально запилюватися та підтримує формування здорової зав'язі.

Читайте також:

Якщо рослина отримує достатньо бору, вона:

формує більше повноцінних квіток;

краще утримує молоді зав'язі;

рівномірно нарощує плоди;

зміцнює молоді листки;

легше переносить активне плодоношення.

Як зрозуміти, що огіркам бракує бору

Нестача цього мікроелемента найчастіше проявляється на молодих частинах рослини. Зверніть увагу, якщо ви помітили такі ознаки:

молоде листя стало дрібним або скручується;

верхівки кущів ростуть повільно;

квіти осипаються;

маленькі огірки жовтіють і засихають;

плоди ростуть викривленими або плямистими;

кущ виглядає ослабленим навіть після поливу та стандартного підживлення.

Втім, не поспішайте одразу обприскувати рослини. Іноді проблема не в борі, а в холодних ночах, поливі холодною водою, нестачі запилювачів чи надлишку азоту. Перед підживленням переконайтеся, що огірки отримують достатньо тепла та регулярний полив.

Коли проводити підживлення огірків

Найкращий час для обробки — початок цвітіння, коли вже видно бутони та перші квіти. Оптимальна схема така:

перший раз — на старті цвітіння;

другий раз — через 10-14 днів під час активного формування зав'язі;

третій раз — лише за явних ознак дефіциту.

Як правильно обприскувати огірки

Щоб підживлення дало максимальний ефект, проводьте обробку:

рано-вранці або ввечері;

у суху безвітряну погоду;

коли листя прохолодне, без роси.

Розпилюйте дрібною хмаркою, змочуючи листя з обох боків. А якщо ґрунт пересушений, спершу добре полийте огірки теплою водою, а вже наступного дня проведіть обприскування.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт за народними прикметами, щоб рослина щедро плодоносила.

Де категорично не можна садити огірки на городі, щоб не втратити врожай.

Через які поширені помилки огірки ростуть пустотілими.