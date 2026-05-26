Головна Дім та город Огірки рясно зацвітуть: секретне підживлення для рекордного врожаю

Огірки рясно зацвітуть: секретне підживлення для рекордного врожаю

Дата публікації: 26 травня 2026 21:21
Чим підживити огірки, щоб вони рясно цвіли та дали рекордний урожай
Підживлення огірків для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Досвідчені господарі давно знають один простий секрет, який допомагає кущам огірків не лише активно цвісти, а й формувати міцні плоди — він полягає у вчасному та корисному підживленні.

Новини.LIVE розповідає, як правильно приготувати добриво для огірків і коли його застосовувати, щоб отримати максимум плодів.

Чим підживити огірки для рясного цвітіння

Найкраще підживлення для цієї городньої культури — обприскування борною кислотою. Безпечна пропорція для домашнього городу: 1 г борної кислоти на 10 л води. Якщо вам потрібен менший об'єм, дотримуйтеся пропорції: 0,1 г на 1 л води.

Як приготувати розчин:

  1. Відміряйте 1 г борної кислоти.
  2. Розчиніть порошок у склянці гарячої води.
  3. Добре перемішайте до повного розчинення.
  4. Перелийте концентрат у обприскувач.
  5. Долийте воду до 10 л.
  6. Використовуйте одразу після приготування.

Чому бор важливий для огірків

Бор потрібен огіркам у дуже невеликій кількості, але саме в період цвітіння його роль стає вирішальною. Цей мікроелемент відповідає за розвиток пилку, допомагає квіткам нормально запилюватися та підтримує формування здорової зав'язі.

Якщо рослина отримує достатньо бору, вона:

  • формує більше повноцінних квіток;
  • краще утримує молоді зав'язі;
  • рівномірно нарощує плоди;
  • зміцнює молоді листки;
  • легше переносить активне плодоношення.

Як зрозуміти, що огіркам бракує бору

Нестача цього мікроелемента найчастіше проявляється на молодих частинах рослини. Зверніть увагу, якщо ви помітили такі ознаки:

  • молоде листя стало дрібним або скручується;
  • верхівки кущів ростуть повільно;
  • квіти осипаються;
  • маленькі огірки жовтіють і засихають;
  • плоди ростуть викривленими або плямистими;
  • кущ виглядає ослабленим навіть після поливу та стандартного підживлення.

Втім, не поспішайте одразу обприскувати рослини. Іноді проблема не в борі, а в холодних ночах, поливі холодною водою, нестачі запилювачів чи надлишку азоту. Перед підживленням переконайтеся, що огірки отримують достатньо тепла та регулярний полив.

Коли проводити підживлення огірків

Найкращий час для обробки — початок цвітіння, коли вже видно бутони та перші квіти. Оптимальна схема така:

  • перший раз — на старті цвітіння;
  • другий раз — через 10-14 днів під час активного формування зав'язі;
  • третій раз — лише за явних ознак дефіциту.

Як правильно обприскувати огірки

Щоб підживлення дало максимальний ефект, проводьте обробку:

  • рано-вранці або ввечері;
  • у суху безвітряну погоду;
  • коли листя прохолодне, без роси.

Розпилюйте дрібною хмаркою, змочуючи листя з обох боків. А якщо ґрунт пересушений, спершу добре полийте огірки теплою водою, а вже наступного дня проведіть обприскування.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
