Чим підживити огірки, щоб вони рясно цвіли та дали рекордний урожай

Огірки рясно зацвітуть: секретне підживлення для рекордного врожаю
Досвідчені господарі давно знають один простий секрет, який допомагає кущам огірків не лише активно цвісти, а й формувати міцні плоди — він полягає у вчасному та корисному підживленні.
Новини.LIVE розповідає, як правильно приготувати добриво для огірків і коли його застосовувати, щоб отримати максимум плодів.
Чим підживити огірки для рясного цвітіння
Найкраще підживлення для цієї городньої культури — обприскування борною кислотою. Безпечна пропорція для домашнього городу: 1 г борної кислоти на 10 л води. Якщо вам потрібен менший об'єм, дотримуйтеся пропорції: 0,1 г на 1 л води.
Як приготувати розчин:
- Відміряйте 1 г борної кислоти.
- Розчиніть порошок у склянці гарячої води.
- Добре перемішайте до повного розчинення.
- Перелийте концентрат у обприскувач.
- Долийте воду до 10 л.
- Використовуйте одразу після приготування.
Чому бор важливий для огірків
Бор потрібен огіркам у дуже невеликій кількості, але саме в період цвітіння його роль стає вирішальною. Цей мікроелемент відповідає за розвиток пилку, допомагає квіткам нормально запилюватися та підтримує формування здорової зав'язі.
Якщо рослина отримує достатньо бору, вона:
- формує більше повноцінних квіток;
- краще утримує молоді зав'язі;
- рівномірно нарощує плоди;
- зміцнює молоді листки;
- легше переносить активне плодоношення.
Як зрозуміти, що огіркам бракує бору
Нестача цього мікроелемента найчастіше проявляється на молодих частинах рослини. Зверніть увагу, якщо ви помітили такі ознаки:
- молоде листя стало дрібним або скручується;
- верхівки кущів ростуть повільно;
- квіти осипаються;
- маленькі огірки жовтіють і засихають;
- плоди ростуть викривленими або плямистими;
- кущ виглядає ослабленим навіть після поливу та стандартного підживлення.
Втім, не поспішайте одразу обприскувати рослини. Іноді проблема не в борі, а в холодних ночах, поливі холодною водою, нестачі запилювачів чи надлишку азоту. Перед підживленням переконайтеся, що огірки отримують достатньо тепла та регулярний полив.
Коли проводити підживлення огірків
Найкращий час для обробки — початок цвітіння, коли вже видно бутони та перші квіти. Оптимальна схема така:
- перший раз — на старті цвітіння;
- другий раз — через 10-14 днів під час активного формування зав'язі;
- третій раз — лише за явних ознак дефіциту.
Як правильно обприскувати огірки
Щоб підживлення дало максимальний ефект, проводьте обробку:
- рано-вранці або ввечері;
- у суху безвітряну погоду;
- коли листя прохолодне, без роси.
Розпилюйте дрібною хмаркою, змочуючи листя з обох боків. А якщо ґрунт пересушений, спершу добре полийте огірки теплою водою, а вже наступного дня проведіть обприскування.
