Чим підживити моркву в червні 2026: найкраще добриво для солодкого врожаю

Підживлення моркви на городі.

Червень — один з найважливіших місяців для моркви, адже рослина переходить в активну фазу росту й потребує поживних речовин. Але непотрібно витрачати кошти на дорогі препарати. Є доступні підживлення, які подарують щедрий врожай. Морква виросте рівною, великою та солодкою.

Новини.LIVE розповідає, чим варто підживити моркву в червні, щоб урожай приємно здивував.

Найкраще добриво для моркви в червні

Для ефективного підживлення можна використати суміш із трьох доступних компонентів, кожен із яких виконує свою важливу функцію:

1. Гірчична макуха

Цей натуральний компонент:

покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким і повітропроникним;

збагачує землю органічними речовинами;

сприяє накопиченню гумусу;

забезпечує рослини азотом;

відлякує морквяну муху.

2. Азофоска

Це комплексне мінеральне добриво, яке містить азот, фосфор і калій. Завдяки легкодоступній формі морква швидко засвоює ці поживні речовини, і швидко нарощує зелену масу, формує міцну кореневу систему та набирає цукри.

3. Деревна зола

Зола так само містить цілий комплекс макро- та мікроелементів, необхідних для росту коренеплодів. Особливо багата вона на калій, який сприяє накопиченню цукрів. Також саме цей елемент забезпечує гарну лежкість коренеплодів.

Як правильно приготувати підживлення для моркви

Для приготування добрива знадобляться:

1 кг гірчичної макухи;

0,5 кг азофоски;

1 кг просіяної деревної золи.

Усі компоненти необхідно ретельно перемішати до однорідного стану.

Як правильно підживлювати моркву цією сумішшю

Проводити таке підживлення рекомендується один раз у червні, коли морква вже сформувала кілька справжніх листків і почала активно нарощувати коренеплід.

Правила прості:

Вносьте суміш лише у вологий ґрунт. Найкраще проводити підживлення після дощу або попереднього поливу. Розсипайте добриво між рядами моркви, не допускаючи прямого контакту з коренеплодами та листям. Для одного квадратного метра грядки зазвичай достатньо 100-150 г готової суміші. Після внесення злегка розпушіть верхній шар землі на глибину 2-3 см, щоб поживні речовини швидше проникли до кореневої системи. Якщо стоїть суха погода, після підживлення грядку бажано ще раз полити.

