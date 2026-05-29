Чому не можна сіяти кріп поруч із морквою: що треба знати, щоб не зіпсувати врожай

Доволі часто на городах українців можна побачити кріп, що росте поруч із морквою. Багатьом це здається зручним і практичним. Проте сусідство цих рослин може стати справжньою проблемою для майбутнього врожаю.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто сіяти кріп біля моркви та як правильно розміщувати культури на городі, щоб отримати щедрий врожай.

Чому біля моркви не можна сіяти кріп: головні причини

Морква та кріп — конкуренти, які борються між собою за одні й ті самі ресурси. Обидві культури для росту потребують вологи і тих самих поживних речовин. У цій боротьбі виграє кріп. Його коріння швидко розростається і активно поглинає з ґрунту азот та інші важливі мікроелементи. Через це морква росте дрібною та деформованою.

Ще одна причина уникати такого сусідства пов'язана з особливостями самого кропу. Рослина виділяє ефірні речовини, які можуть впливати на розвиток інших культур поруч. Через це морква нерідко формує нерівні, розгалужені або викривлені коренеплоди. Вони стають менш соковитими та можуть накопичувати легку гіркоту.

Одним із найнебезпечніших ворогів моркви вважається морквяна муха. Цей шкідник часто стає причиною того, що коренеплоди починають псуватися ще в землі. Запах кропу здатний створювати сприятливі умови для появи комах. Після відкладання яєць личинки проникають усередину коренеплодів і пошкоджують їх. Така морква стає м'якою, втрачає смакові якості, швидше загниває та погано зберігається взимку.

Кріп росте швидко і часто утворює густі зарості. Якщо його не проріджувати, він створює зайве затінення та погіршує провітрювання грядки. У таких умовах земля довше залишається вологою, що сприяє розвитку грибкових захворювань і поширенню шкідників.

Де краще висівати кріп на городі

Для кропу добре підходять грядки поруч із цибулею, часником або томатами. Такі культури не страждають від його впливу та можуть успішно розвиватися поряд.

