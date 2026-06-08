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Главная Дом и огород Мучнистая роса исчезнет за несколько дней: как вылечить кабачки

Мучнистая роса исчезнет за несколько дней: как вылечить кабачки

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 22:33
Как спасти кабачки от мучнистой росы: самый эффективный метод
Обработка кабачков от мучнистой росы. Колаж: Новини.LIVE

Мучнистая роса — одна из самых распространенных проблем на огороде летом. Казалось еще вчера кабачки радовали сочными зелеными листьями, а сегодня они покрыты белым налетом. Болезнь развивается очень быстро. Есть простые средства, которые помогут спасти урожай овоща.

Новини.LIVE рассказывает, как вылечить кабачки от мучнистой росы, чем обработать растения и какие меры помогут избежать повторного заражения.

Как распознать мучнистую росу на кабачках

Мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое чаще всего атакует растения во влажную и пасмурную погоду. Сначала на листьях появляются небольшие белые пятнышки, похожие на следы муки. Со временем пятна увеличиваются, сливаются между собой, а листья начинают желтеть, скручиваться и высыхать.

Чем обработать кабачки от мучнистой росы

На начальной стадии помочь могут доступные народные средства без химии:

  • Содовый раствор

Обычная пищевая сода создает неблагоприятную среду для развития грибка. Растворите 1 ч. л. соды в 1 л воды. Полученной смесью тщательно опрыскайте листья с обеих сторон.

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  • Молочная сыворотка

Для профилактики достаточно добавить 100 мл сыворотки на 1 л воды. Если заражение сильное, концентрацию можно увеличить, смешав сыворотку с водой в соотношении 1:2.

  • Чесночный настой из чеснока

Чеснок содержит природные вещества, которые подавляют развитие патогенных грибков. Измельчите 4-5 зубчиков чеснока, залейте 1 л горячей воды и оставьте настаиваться на 10-12 часов. После этого процедите настой и добавьте еще 3 л чистой воды.

  • Отвар хвоща

Измельченную траву залейте водой и настаивайте около 12 часов. Для более быстрого приготовления можно проварить смесь 30-40 минут на слабом огне. Готовый отвар процедите и разведите водой в пропорции 1:5.

  • Отвары и настои лекарственных растений

В борьбе с мучнистой росой также используют пижму, ромашку и пырей ползучий. Такие средства помогают сдерживать развитие грибка и усиливают естественную защиту растений.

Как правильно проводить обработку

Чтобы лечение дало результат, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Все рабочие растворы лучше переливать в опрыскиватель.
  2. Наносить равномерно на листья, особенно на пораженные участки.
  3. Обработку желательно проводить вечером или в пасмурную погоду, когда нет активного солнца. Это поможет избежать ожогов листьев.
  4. Для стойкого эффекта процедуру стоит повторять каждые 7-10 дней или сразу после появления новых признаков заболевания.

Что делать, если народные средства не помогают

Когда болезнь распространилась, лучше воспользоваться спецсредством. Одно из самых эффективных Фитоспорин. Препарат подавляет развитие грибковых инфекций и помогает бороться не только с мучнистой росой, но и с фитофторозом, корневыми гнилями, паршой и другими распространенными заболеваниями огородных культур. Использовать его следует в соответствии с инструкцией производителя.

Как предотвратить появление мучнистой росы

Гораздо легче не допустить развития болезни, чем потом спасать растения. Для профилактики следует:

  • не загущать посадки кабачков;
  • обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между кустами;
  • поливать растения умеренно, не допуская переувлажнения почвы;
  • регулярно осматривать листья на наличие подозрительных пятен;
  • своевременно удалять пораженные листья и растительные остатки;
  • поддерживать чистоту грядок в течение всего сезона.

Также делимся другими темами по огородничеству, которые помогут вырастить щедрый урожай

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Что нельзя сажать возле кабачков, чтобы овощ не вырос мелким.

Что следует делать, если лук начал вянуть на огороде.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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