Як врятувати кабачки від борошнистої роси: найефективніший метод

Обробка кабачків від борошнистої роси. Колаж: Новини.LIVE

Борошниста роса — одна з найпоширеніших проблем на городі влітку. Здавалося ще вчора кабачки тішили соковитим зеленим листям, а сьогодні вони вкриті білим нальотом. Хвороба розвивається дуже швидко. Є прості засоби, які допоможуть врятувати врожай овочу.

Новини.LIVE розповідає, як вилікувати кабачки від борошнистої роси, чим обробити рослини та які заходи допоможуть уникнути повторного зараження.

Як розпізнати борошнисту росу на кабачках

Борошниста роса — це грибкове захворювання, яке найчастіше атакує рослини у вологу та похмуру погоду. Спочатку на листках з'являються невеликі білі цятки, схожі на сліди борошна. Згодом плями збільшуються, зливаються між собою, а листя починає жовтіти, скручуватися та висихати.

Чим обробити кабачки від борошнистої роси

На початковій стадії допомогти можуть доступні народні засоби без хімії:

Содовий розчин

Звичайна харчова сода створює несприятливе середовище для розвитку грибка. Розчиніть 1 ч. л. соди в 1 л води. Отриманою сумішшю ретельно обприскайте листя з обох боків.

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Молочна сироватка

Для профілактики достатньо додати 100 мл сироватки на 1 л води. Якщо зараження сильне, концентрацію можна збільшити, змішавши сироватку з водою у співвідношенні 1:2.

Часниковий настій

Часник містить природні речовини, які пригнічують розвиток патогенних грибків. Подрібніть 4-5 зубчиків часнику, залийте 1 л гарячої води та залиште настоюватися на 10-12 годин. Після цього процідіть настій і додайте ще 3 л чистої води.

Відвар хвоща

Подрібнену траву залийте водою та настоюйте близько 12 годин. Для швидшого приготування можна проварити суміш 30-40 хвилин на слабкому вогні. Готовий відвар процідіть і розведіть водою у пропорції 1:5.

Відвари та настої лікарських рослин

У боротьбі з борошнистою росою також використовують пижмо, ромашку та пирій повзучий. Такі засоби допомагають стримувати розвиток грибка та підсилюють природний захист рослин.

Як правильно проводити обробку

Щоб лікування дало результат, важливо дотримуватися кількох простих правил:

Усі робочі розчини краще переливати в обприскувач. Наносити рівномірно на листя, особливо на уражені ділянки. Обробку бажано проводити ввечері або в похмуру погоду, коли немає активного сонця. Це допоможе уникнути опіків листя. Для стійкого ефекту процедуру варто повторювати кожні 7-10 днів або відразу після появи нових ознак захворювання.

Що робити, якщо народні засоби не допомагають

Коли хвороба поширилася, краще скористатися спецзасобом. Один з найефективніших Фітоспорин. Препарат пригнічує розвиток грибкових інфекцій та допомагає боротися не лише з борошнистою росою, а й з фітофторозом, кореневими гнилями, паршею та іншими поширеними захворюваннями городніх культур. Використовувати його слід відповідно до інструкції виробника.

Як запобігти появі борошнистої роси

Набагато легше не допустити розвитку хвороби, ніж потім рятувати рослини. Для профілактики варто:

не загущувати посадки кабачків;

забезпечити хорошу циркуляцію повітря між кущами;

поливати рослини помірно, не допускаючи перезволоження ґрунту;

регулярно оглядати листя на наявність підозрілих плям;

своєчасно видаляти уражені листки та рослинні залишки;

підтримувати чистоту грядок протягом усього сезону.

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